Bruselj predlaga prepoved vstopa v EU za ruske borce v Ukrajini

Danes predstavljeni predlog novih sankcij proti Moskvi, ki ga bodo zdaj obravnavale države članice unije, po besedah predsednice komisije prvič doslej vključuje tudi ribiški sektor. "Predlagamo precejšnje omejitve uvoza nekaterih ribjih proizvodov in popolno prepoved uvoza drugih, vključno s polenovko," je pojasnila in dodala, da bodo te omejitve veljale tudi za Belorusijo, da ne bi Rusija prek nje izvažala rib v Evropo.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je na družbenem omrežju X zapisala, da bodo uvedli prepoved izdajanja vizumov (nekdanjim) borcem ruskih oboroženih sil in skupin, ki sodelujejo z njimi.

"Prvič doslej predlagamo prepoved vstopa v Evropsko unijo vsem, ki so služili v ruski vojski od začetka vojne. Evropa je prepovedana za vse, ki so sodelovali v invaziji na Ukrajino," je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen . Podrobnosti ni podala.

Na področju energetike medtem Bruselj predlaga začasno zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto, namenjene omejevanju izvoza tega energenta iz Rusije v tretje države, pri 44,10 dolarja na 159-litrski sod.

Kot je še povedala von der Leynova, predlog predvideva zamrznitev izvajanja mehanizma za prilagajanje cenovne kapice razmeram na trgu do januarja prihodnje leto. Mehanizem namreč ni bil narejen za šoke, kakršnega je povzročilo zaprtje Hormuške ožine, povezano z vojno z Iranom, je poudarila.

Poleg tega predlaga uvedbo sankcij proti dodatnim 30 ladjam t. i. ruske flote v senci, ki jih Moskva uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam. Trenutno je na črnem seznamu 632 takšnih ladij, je dejala predsednica komisije. Ta bi po novem omejila še prodajo tankerjev za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) Rusiji.

Danes predlagani 21. sveženj sankcij poleg tega vključuje ukrepe na področjih finančnih storitev in trgovine s kriptovalutami. Komisija predlaga uvedbo prepovedi poslovanja z dodatnimi 31 ruskimi bankami ter 20 bankami, platformami s kriptovalutami in trgovci z nafto v tretjih državah.

Na področju trgovine pa predlog vključuje dodatne omejitve izvoza izdelkov in tehnologij, ki jih uporablja ruska vojaška industrija. Von der Leynova je med temi omenila kovine, ki ji uporabljajo letalska, vesoljska in obrambna industrija, ter tehnologije, povezane z droni. Poleg tega na komisiji predlagajo dodatne omejitve izvoza blaga iz Rusije v vrednosti 60 milijonov evrov.

Po navedbah Kallasove namerava EU zaostriti tudi sankcije proti posameznikom in pravnim osebam, ki omogočajo rusko vojaško agresijo proti Ukrajini. Predlaga, da bi sankcije, ki vključujejo prepoved vstopa v EU in zamrznitev premoženja v njej, dodali več kot 170 ljudi in pravnih oseb iz finančnega in energetskega sektorja ter sektorja proizvodnje dronov. To je najobsežnejši predlog za sankcioniranje od začetka vojne, je zapisala na omrežju X.

EU je od začetka ruske agresije na Ukrajino februarja 2022 sprejela 20 svežnjev sankcij proti Rusiji. Zadnjega, ki je prav tako vključeval omejevalne ukrepe na področjih energetike, finančnih storitev in trgovine, so države članice potrdile konec aprila.