Bruselj predlaga: preusmeritev kohezijskih sredstev v varnost in obrambo

Eno od teh področij je varnost in obramba, pri čemer bodo lahko države članice kohezijska sredstva po novem namenile za posodobitev infrastrukture, da bi izboljšale vojaško mobilnost, pa tudi za podporo proizvodnih zmogljivosti malih in velikih podjetij v obrambnem sektorju, so sporočili z Evropske komisije.

Bruselj predlaga spremembo uredbe o evropskem skladu za regionalni razvoj in uredbe o kohezijskem skladu, kar bo po besedah pristojnega podpredsednika Evropske komisije Raffaeleja Fitta državam članicam in regijam omogočilo preusmeritev kohezijskih sredstev v nova prednostna področja, ki so se pojavila v zadnjih letih.

Med skupno petimi prednostnimi področji, ki jih je določil Bruselj, so še gospodarska konkurenčnost, stanovanjska politika, energetski prehod in odpornost voda.

Projekti na teh področjih bodo upravičeni do višjih predplačil v letu 2026, in sicer v višini do 30 odstotkov, in do višjega sofinanciranja EU. To bo lahko znašalo tudi do 100 odstotkov.

"Čas je ključnega pomena," je ob predstavitvi predloga še povedal Fitto.

Pojasnil je, da bodo morale države članice in regije, ki bodo želele izkoristiti to priložnost, svoje programe kohezijske politike dopolniti dva meseca po uveljavitvi spremenjene zakonodaje, o kateri se bosta morala najprej dogovoriti Evropski parlament in Svet EU.

Posodobljene programe bo morala nato potrditi še Evropska komisija, celoten postopek pa bi lahko bil končan do konca letošnjega leta. Implementacija posodobljenih programov bi bila tako možna s prihodnjim letom, je pojasnil podpredsednik komisije.