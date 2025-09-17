Bruselj predlaga suspenz trgovinskih ugodnosti za Izrael

Evropska komisija s sedežem v Bruslju je državam članicam unije v okviru svežnja ukrepov med drugim predlagala suspenz določenih trgovinskih določb, ki jih vključuje pridružitveni sporazum EU-Izrael, je povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.
Predlagala je še sankcije proti skrajnima izraelskima ministroma Bezalelu Smotriču in Itamarju Ben Gvirju ter izraelskim naseljencem, ki so odgovorni za nasilje nad Palestinci na zasedenem Zahodnem bregu, je dodala Kallasova.
"Želim biti zelo jasna. Cilj ni kaznovanje Izraela, cilj je izboljšati humanitarne razmere v Gazi. Vse države članice se strinjajo, da so razmere v Gazi nevzdržne. Vojna se mora končati, trpljenje se mora končati, vsi talci pa morajo biti izpuščeni. Uporabiti moramo vsa orodja, ki jih imamo na razpolago, da bi to dosegli," je poudarila.
'Poskus škodovanja Izraelu'
Danes predlagane ukrepe proti Izraelu je preteklo sredo v nagovoru v Evropskem parlamentu v Strasbourgu napovedala že predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, saj da je to, kar se dogaja v Gazi, nesprejemljivo. Poleg omenjenih predlogov je napovedala začasno ustavitev dvostranske finančne podpore EU Izraelu, pri čemer pa da to ne bo vplivalo na sodelovanje EU z izraelsko civilno družbo in spominskim centrom Jad Vašem.
Izrael je Evropsko komisijo medtem v začetku tedna pozval, naj ukrepov vendarle ne sprejme. "Pritisk s sankcijami ne bo deloval," je v pismu von der Leyen zapisal izraelski zunanji minister Gideon Saar. "Ta predlog brez primere, ki še nikoli ni bil sprejet za nobeno drugo državo, je jasen poskus škodovanja Izraelu," je dodal.
Predloge bodo zdaj obravnavale države članice. Medtem ko lahko Komisija izplačevanje evropske finančne pomoči Izraelu ustavi sama, pa bo za delno prekinitev sporazuma ter uvedbo sankcij proti ministrom in nasilnim naseljencem potrebna potrditev članic EU.
Za suspenz trgovinskih določb pridružitvenega sporazuma bo zadoščala podpora kvalificirane večine (torej 15 držav), ki predstavlja najmanj 65 odstotkov vsega prebivalstva EU, medtem ko bo za uvedbo sankcij potrebno soglasje vseh 27 članic.
Ali bo predlog dobil potrebno podporo članic EU, še ni jasno, Nemčija tej potezi namreč nasprotuje. "Vsakdo, ki ne podpira predlaganih ukrepov v odgovor na izraelska dejanja v Gazi, naj predlaga alternative," je v intervjuju za portal Euronews dejala Kallasova. "Izraelska kopenska ofenziva v Gazi bo že tako obupno stanje še poslabšala. /.../ Prekinitev trgovinskih koncesij in uvedba sankcij proti ekstremističnim ministrom in nasilnim naseljencem bi jasno pokazala, da EU zahteva konec te vojne," je kasneje dodala v zapisu na omrežju X.
Evropska komisija je sicer zaradi kršenja človekovih pravic prebivalcev Gaze s strani izraelskih oblasti, kar je Bruselj ugotovil v okviru pregleda pridružitvenega sporazuma, že konec julija predlagala delno prekinitev sodelovanja Izraela v raziskovalnem programu EU Obzorje Evropa. Vendar pa ta predlog ni prejel potrebne podpore kvalificirane večine držav članic.
Od tedaj je Izrael še okrepil napade na palestinsko enklavo, Združeni narodi (ZN) pa so v mestu Gaza in okolici uradno razglasili lakoto. Nedavno je Izrael začel tudi kopensko operacijo za zavzetje največjega urbanega središča v enklavi. V Bruslju in več evropskih prestolnicah so okrepitev ofenzive obsodili.