Bruselj predlaga suspenz trgovinskih ugodnosti za Izrael

Evropska komisija je po obravnavi možnih ukrepov proti Izraelu zaradi njegove ofenzive na palestinsko enklavo Gaza sprejela predlog za suspenz trgovinskih ugodnosti, ki jih ima Izrael v skladu s pridružitvenim sporazumom z unijo, je sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Članicam je obenem predlagala uvedbo sankcij proti skrajnima izraelskima ministroma. Delno prekinitev pridružitvenega sporazuma bodo morale sicer potrditi še članice EU. Da gre za "pritisk s sankcijami", ki ne bo deloval, pa von der Leyenovo medtem opozarja izraelski zunanji minister Gideon Saar.

Evropska komisija predlaga delno prekinitev pridružitvenega sporazuma z Izraelom. FOTO: AP icon-expand

Evropska komisija s sedežem v Bruslju je državam članicam unije v okviru svežnja ukrepov med drugim predlagala suspenz določenih trgovinskih določb, ki jih vključuje pridružitveni sporazum EU-Izrael, je povedala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

Že v ponedeljek je predstavnica Komisije za odnose z javnostmi Paula Pinho sporočila, da bodo predlagali tudi nekatere sankcije proti skrajnim izraelskim ministrom in izraelskim naseljencem, ki izvajajo nasilje nad Palestinci na zasedenem Zahodnem bregu.

Predlagala je še sankcije proti skrajnima izraelskima ministroma Bezalelu Smotriču in Itamarju Ben Gvirju ter izraelskim naseljencem, ki so odgovorni za nasilje nad Palestinci na zasedenem Zahodnem bregu, je dodala Kallasova. "Želim biti zelo jasna. Cilj ni kaznovanje Izraela, cilj je izboljšati humanitarne razmere v Gazi. Vse države članice se strinjajo, da so razmere v Gazi nevzdržne. Vojna se mora končati, trpljenje se mora končati, vsi talci pa morajo biti izpuščeni. Uporabiti moramo vsa orodja, ki jih imamo na razpolago, da bi to dosegli," je poudarila.

'Poskus škodovanja Izraelu'

Danes predlagane ukrepe proti Izraelu je preteklo sredo v nagovoru v Evropskem parlamentu v Strasbourgu napovedala že predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, saj da je to, kar se dogaja v Gazi, nesprejemljivo. Poleg omenjenih predlogov je napovedala začasno ustavitev dvostranske finančne podpore EU Izraelu, pri čemer pa da to ne bo vplivalo na sodelovanje EU z izraelsko civilno družbo in spominskim centrom Jad Vašem. Izrael je Evropsko komisijo medtem v začetku tedna pozval, naj ukrepov vendarle ne sprejme. "Pritisk s sankcijami ne bo deloval," je v pismu von der Leyen zapisal izraelski zunanji minister Gideon Saar. "Ta predlog brez primere, ki še nikoli ni bil sprejet za nobeno drugo državo, je jasen poskus škodovanja Izraelu," je dodal.

Predloge bodo zdaj obravnavale države članice. Medtem ko lahko Komisija izplačevanje evropske finančne pomoči Izraelu ustavi sama, pa bo za delno prekinitev sporazuma ter uvedbo sankcij proti ministrom in nasilnim naseljencem potrebna potrditev članic EU. Za suspenz trgovinskih določb pridružitvenega sporazuma bo zadoščala podpora kvalificirane večine (torej 15 držav), ki predstavlja najmanj 65 odstotkov vsega prebivalstva EU, medtem ko bo za uvedbo sankcij potrebno soglasje vseh 27 članic. Ali bo predlog dobil potrebno podporo članic EU, še ni jasno, Nemčija tej potezi namreč nasprotuje. "Vsakdo, ki ne podpira predlaganih ukrepov v odgovor na izraelska dejanja v Gazi, naj predlaga alternative," je v intervjuju za portal Euronews dejala Kallasova. "Izraelska kopenska ofenziva v Gazi bo že tako obupno stanje še poslabšala. /.../ Prekinitev trgovinskih koncesij in uvedba sankcij proti ekstremističnim ministrom in nasilnim naseljencem bi jasno pokazala, da EU zahteva konec te vojne," je kasneje dodala v zapisu na omrežju X.

Izraelska vojska pred mejo z Gazo FOTO: AP icon-expand