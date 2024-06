Bruselj predlaga zvišanje zgornje meje za pomoč de minimis za kmete

Uredba o pomoči de minimis za kmetijski sektor iz leta 2013 omogoča, da so majhni zneski pomoči kmetijstvu izvzeti iz nadzora državnih pomoči, saj ne vplivajo na konkurenco in trgovanje na evropskem notranjem trgu.

Glede na zadnjo revizijo uredbe, sprejeto februarja 2019, lahko članice trenutno posameznemu upravičencu v obdobju treh poslovnih let dodelijo pomoč v višini do 20.000 evrov, pri čemer ne potrebujejo odobritve Evropske komisije. Če imajo članice vzpostavljen nacionalni register pomoči de minimis, pa lahko posameznemu upravičencu dodelijo do 25.000 evrov.

Spričo inflacije zdaj komisija predlaga zvišanje zgornje meje pomoči posameznemu kmetijskemu podjetju s 25.000 na 37.000 evrov za obdobje treh let, pri čemer pa bi najvišji znesek izračunali za obdobje treh koledarskih namesto treh poslovnih let.