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Bruselj preiskuje proizvajalce gradbenih kemikalij

Bruselj, 20. 07. 2026 16.24 pred 56 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Cemex

Evropska komisija je pod drobnogled vzela več proizvajalcev kemikalij za uporabo v gradbeništvu zaradi suma kartelnega dogovarjanja o cenah. Gre za podjetja iz Mehike, Francije, Švice in Italije ter tri nacionalna trgovinska združenja.

Po poročanju francoske tiskovne agencija AFP so se pod drobnogledom Bruslja znašli mehiški velikan za gradbeni material Cemex, švicarski proizvajalec gradbenih kemikalij Sika in njegov italijanski tekmec Mapei ter dve manjši specializirani francoski podjetji, Chryso, ki je hčerinska družba francoskega velikana Saint-Gobain, in TAM Groupe.

Po predhodnih ugotovitvah Evropske komisije so podjetja uskladila svoje utemeljitve za zvišanja cen kemičnih dodatkov za cement, beton in malto v sporočilih za javnost, ki so jih v letih 2021 in 2022 objavila industrijska združenja v Franciji, Nemčiji in Španiji, sporočilo Bruslja povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Kot so spomnili na komisiji, so se cene surovin v teh letih zvišale med drugim zaradi pandemije covida-19 in ruskega napada na Ukrajino.

Cemex
Cemex
FOTO: Shutterstock

Gre za dodatke, ki se po pojasnilih Bruslja uporabljajo predvsem za izboljšanje proizvodnih procesov in lastnosti cementa. Ob tem so poudarili, da cene cementa, betona in malte neposredno vplivajo na stroške gradnje.

Komisija je o obtožbah obvestila zadevna podjetja in organizacije. Ti imajo zdaj možnost, da se odzovejo na predhodne ugotovitve in predstavijo svoje stališče.

Če bodo sumi komisije potrjeni, bi ta lahko zadevnim podjetjem naložila visoke globe, in sicer do 10 odstotkov globalnega letnega prometa posameznega podjetja.

Predhodne ugotovitve sledijo hišnim preiskavam v prostorih podjetij, ki se ukvarjajo s kemikalijami za gradbeništvo, v več državah članicah, ki jih je komisija izvedla oktobra 2023.

Podjetje Saint-Gobain je sporočilo, da ima "politiko ničelne tolerance" do protikonkurenčnih praks, in dodalo, da ne pričakuje bistvenega finančnega vpliva na poslovne rezultate.

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KOMENTARJI1

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EU Dig. Cenzura
20. 07. 2026 17.25
Edino pravilno, vse panoge bi se morale uskladiti s cenami, ne pa da se dela ves čas damping cen in tudi kvaliteta je potem slaba. PRAVILNO!
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