Bruselj preiskuje proizvajalce gradbenih kemikalij

Po poročanju francoske tiskovne agencija AFP so se pod drobnogledom Bruslja znašli mehiški velikan za gradbeni material Cemex, švicarski proizvajalec gradbenih kemikalij Sika in njegov italijanski tekmec Mapei ter dve manjši specializirani francoski podjetji, Chryso, ki je hčerinska družba francoskega velikana Saint-Gobain, in TAM Groupe.

Po predhodnih ugotovitvah Evropske komisije so podjetja uskladila svoje utemeljitve za zvišanja cen kemičnih dodatkov za cement, beton in malto v sporočilih za javnost, ki so jih v letih 2021 in 2022 objavila industrijska združenja v Franciji, Nemčiji in Španiji, sporočilo Bruslja povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Kot so spomnili na komisiji, so se cene surovin v teh letih zvišale med drugim zaradi pandemije covida-19 in ruskega napada na Ukrajino.