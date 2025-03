Bruselj pripravlja prvi evropski načrt za cenovno dostopna stanovanja

"Evropska komisija in skupina EIB sta postavili temelje za vseevropsko naložbeno platformo za cenovno dostopna in trajnostna stanovanja," so v sporočilu za javnost poudarili v komisiji. Kot so zapisali, sta se partnerici zavzeli za vseevropski zagon, ki združuje lokalne, nacionalne, javne in zasebne akterje, da bi spodbudili financiranje in nujne ukrepe v okviru prihodnjega evropskega načrta za cenovno dostopna stanovanja.

Evropska komisija bo prvi evropski načrt za cenovno dostopna stanovanja predstavila po posvetovanju z različnimi deležniki, vključno z Evropskim parlamentom, državami članicami, mesti in regijami. Načrt bo mestom in državam članicam ponudil tehnično pomoč ter se osredotočil na potrebne naložbe in razvoj znanj, so pojasnili v sporočilu za javnost.