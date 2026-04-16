Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Bruselj prižgal zeleno luč za pomoč energetsko intenzivnim podjetjem

Bruselj, 16. 04. 2026 13.10 pred 12 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
Ne.M. STA
Evropska komisija je odobrila slovensko shemo državne pomoči energetsko intenzivnim podjetjem skozi subvencioniranje cen električne energije v zameno za naložbe v razogličenje. V Bruslju so ocenili, da je shema, ki prinaša začasno cenovno razbremenitev za ta del gospodarstva, primerna in sorazmerna ter pospešuje zeleni prehod v industriji.

Shemo državne pomoči predstavlja februarja sprejeti in uveljavljeni zakon za pomoč energetsko intenzivnim podjetjem, po katerem bodo ta podjetja lahko dobila državno pomoč za znižanje stroškov za električno energijo.

FOTO: AP

Subvencije so predvidene za leta 2026, 2027 in 2028. Do pomoči bodo upravičena podjetja, pri katerih delež stroškov za električno energijo, vključno z dajatvami, presega pet odstotkov njihove dodane vrednosti, letno porabijo vsaj 15 gigavatnih ur električne energije in za električno energijo, brez dajatev, plačujejo vsaj 50 evrov na megavatno uro.

Subvencijo bodo lahko dobila za največ polovico porabljene električne energije, spodbuda na enoto porabljene energije pa ne bo smela presegati polovice referenčne tržne cene pasovne električne energije za posamezno leto.

Prejemniki pomoči bodo morali vsaj polovico prejetega zneska spodbud investirati med drugim v naprave za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, baterijske hranilnike, ukrepe za povečanje prožnosti pri odjemu električne energije, energetsko učinkovitost, proizvodnjo obnovljivega ali nizkoogljičnega vodika ali drugih zelenih goriv v elektrifikacijo, s katerimi se bo zmanjšala poraba fosilnih energentov.

Pospešuje tudi zeleni prehod v industriji

Iz Evropske komisije so sporočili, da je slovenska shema državne pomoči nujna, primerna in sorazmerna, ob začasni cenovni razbremenitvi pa pospešuje tudi zeleni prehod v industriji v smeri neto ničelnih izpustov ter omogoča razvoj nekaterih strateških gospodarskih panog. Shema sicer temelji na okviru Evropske komisije za državne pomoči v podporo dogovoru EU o čisti industriji.

Višino spodbude in obseg razpoložljivih sredstev bo za posamezno leto določila vlada. Po ocenah bo potrebnih okoli 30 milijonov evrov letno oz. približno 100 milijonov evrov vse skupaj, sredstva pa bosta zagotavljala oba državna stebra proizvodnje električne energije, Holding Slovenske elektrarne in Gen energija.

Evropska komisija je danes ob slovenski odobrila še podobni shemi Nemčije in Bolgarije.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Razumnež
16. 04. 2026 14.27
Nehajte se zafrkavat s to zeleno energijo in se zbudite.
Odgovori
+3
3 0
LevoDesniPles
16. 04. 2026 14.20
lol najbolš da vsa podjetja in kmetije prešaltajo na izdelavo orožja. tukaj bo dnar dokler ne bo vse lahota in kakšna mušnca v bruslu požrla XD
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
16. 04. 2026 13.43
Kdaj bo konec te neumnosti in namernega uničevanja gospodarstva v Evropi, bo verjetno potrebno cel Bruselj razgnat..Večjih sovražnikov in uničevalcev EVROPE ni..
Odgovori
+5
5 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1669