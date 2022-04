Bruselj proti Madžarski sprožil mehanizem pogojevanja sredstev z vladavino prava

Kot so povedali viri, gre za administrativni postopek, in ne kazenskega. Današnje pismo nima pravnih posledic in ga ni mogoče izpodbijati, so dodali.

V njem je komisija opisala zadeve, pri katerih utemeljeno sumi, da bi lahko obstajale kršitve vladavine prava, ki bi lahko vplivale na proračun EU.

Glavno področje, pri katerem bi lahko obstajale kršitve vladavine prava, je po neuradnih informacijah javno naročanje. Povezane so z organi, pristojnimi za izvajanje proračuna, nadzorom in preglednostjo ter preprečevanjem kaznovanja goljufij, korupcije in prava EU. Poleg tega so zaskrbljeni še zaradi pomanjkanja celovitega okvira za boj proti korupciji.