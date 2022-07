Bruselj s postopkom proti Madžarski zaradi kršenja pravic oseb LGBTIQ+

Evropska komisija je odločila, da bo začela postopek pred Sodiščem EU proti Madžarski zaradi njene zakonodaje, ki v izobraževalnem procesu prepoveduje deljenje vsebin o homoseksualnosti. Obenem je začela postopek pred sodiščem zaradi ukinitve frekvence radijski postaji Klubradio, ki je bila pogosto kritična do premierja Viktorja Orbana. "Komisija se je odločila, da zadevo predloži sodišču, ker madžarski organi niso v zadostni meri obravnavali pomislekov Komisije, prav tako pa se Madžarska ni zavezala, da bo odpravila težave," je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije.

Evropska komisija se je odločila, da bo Madžarsko zaradi kršenja pravic oseb LGBTIQ+ in zaradi omejevanja svobode medijev ponesla vse do najvišjega sodišča Evropske unije. V prvem primeru so se za postopek odločili zaradi zakonodaje, ki diskriminira ljudi na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete, so sporočili v Bruslju. EU proti spornemu Madžarskemu zakonu o skupnosti LGBTIQ+ EU si že eno leto prizadeva, da bi Madžarska spremenila zakon, ki prepoveduje vsebine, ki prikazujejo ali spodbujajo homoseksualnost. Kot je poudarila Evropska komisija, Madžarska "diskriminira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti in spolne identitete". S tem otežuje dostop mladoletnih oseb do vsebin, ki spodbujajo ali prikazujejo "samoidentificiranje z drugačno identiteto od tiste, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost," so zapisali v sporočilu.

icon-expand Madžarska pride FOTO: AP

Prav tako zakonodaja krši pravila notranjega trga ter temeljne pravice posameznikov, zlasti oseb LGBTIQ+, kršenje teh temeljnih pravic pa je tudi v nasprotju z vrednotami Evropske unije.

Orbanova desničarska vladajoča stranka je lani prepovedala prikazovanje vsebin o homoseksualnosti in odpiranje vprašanj o transspolnosti tako v izobraževalnem procesu kot v televizijskih oddajah in filmih, namenjenih mladoletnikom. Ob tem so trdili, da so ukrepi namenjeni zaščiti otrok pred pedofilijo.

Predložitev zadeve Sodišču EU je zadnja epizoda v dolgi politični bitki. Bruselj meni, da madžarski premier Viktor Orban namerno odstopa od temeljev zahodne demokracije, medtem pa Madžarska vztraja, da se Evropska komisija pretirano vmešava v njihovo notranjo politiko ter da vsiljuje moralne standarde, za katere Madžarska meni, da so preveč liberalni. Gre sicer za nov korak v postopku ugotavljanja kršitev prava EU, ki ga je Komisija proti Madžarski z uradnim opominom začela 15. julija lani. Ker se madžarski organi niso zadovoljivo odzvali na pomisleke komisije v zvezi z enakostjo in varstvom temeljnih pravic ter niso dali zavez glede odprave neskladnosti, je Komisija Madžarski decembra lani poslala še obrazloženo mnenje.

Zaščita otrok je glavna prednostna naloga Evropske unije in njenih držav članic, vendar madžarska zakonodaja vsebuje določbe, ki jih ni mogoče utemeljiti kot ukrepe za doseganje tega temeljnega cilja ali so nesorazmerne za ta namen, so poudarili v Bruslju. Pred sodišče tudi zaradi omejevanja svobode medijev Obenem je komisija že dolgo kritizirala omejevanje medijskih svoboščin v državi članici. Tako je proti Madžarski začela tudi postopek v povezavi z zaprtjem neodvisnega Klubradia, in sicer zaradi neupoštevanja pravil Evropske unije o elektronskih komunikacijah. Za začetek postopka pred sodiščem so se v Bruslju odločili, ker se Madžarska ni odzvala na pomisleke komisije v zvezi z odločitvijo madžarskega sveta za medije, ki je iz zelo vprašljivih razlogov zavrnil zahtevek radijske postaje Klubradio za uporabo radiofrekvenčnega spektra.

icon-expand Komercialna postaja Klubradio je ugasnila pred dobrim letom dni. FOTO: AP