Bruselj s preiskavami proti Alphabetu, Applu in Meti

Komisijo skrbi, da ukrepi Alphabeta v trgovini Google Play in Appla v trgovini App Store niso povsem v skladu z DMA, saj prinašajo določene omejitve. Med drugim je razvijalcem aplikacij omejeno komuniciranje in promoviranje ponudb ter neposredno sklepanje pogodb. Pri tem jim grozijo tudi kazni.

V drugi preiskavi proti Alphabetu pa bo komisija ugotavljala, ali pri prikazovanju rezultatov v iskalniku Google daje prednost lastnim storitvam.

Komisija je postopek sprožila še proti Meti, ki ima med drugim v lasti družbeni omrežji Facebook in Instagram, in sicer zaradi uvedbe sistema za privolitev v združevanje ali navzkrižno uporabo osebnih podatkov z različnih platformnih storitev. Meta od uporabnikov zahteva, da pristanejo na to ali pa plačajo določeno vsoto.

Bruselj skrbi, da takšen sistem uporabnikom ne nudi resnične alternative, če ne pristanejo na uporabo podatkov.

Evropska komisija ima zdaj v skladu z DMA 12 mesecev časa za izvedbo preiskave. Po koncu bo vratarje obvestila o ugotovitvah in ukrepih, ki jih namerava sprejeti oz. jih bo moral uvesti vratar za odpravo nepravilnosti. V primeru ugotovljenih kršitev lahko komisija odredi finančno kazen v višini do 10 odstotkov njegovega skupnega prometa na globalni ravni v predhodnem poslovnem letu.

Bruselj je podjetja Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta in Microsoft v skladu z aktom o digitalnih trgih septembra lani označil za t. i. vratarje. Gre za podjetja, ki imajo močan gospodarski položaj, pomembno vplivajo na notranji trg in so dejavna v več državah EU. Poleg tega imajo močno posredniško vlogo med poslovnimi in končnimi uporabniki. Od 7. marca letos morajo v celoti upoštevati pravila iz DMA.