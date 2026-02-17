Bruselj s preiskavo nad Shein: spolne lutke otroških podob, orožje, kozmetika

Komisija se bo v preiskavi, sproženi v okviru evropskega akta o digitalnih storitvah (DSA), med drugim osredotočila na sisteme, namenjene preprečevanju prodaje izdelkov na platformi, ki so v EU prepovedani. Na platformi so ob pomoči zunanjih deležnikov opazili spolne lutke, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe, in orožje, pa tudi oblačila, igrače in kozmetiko, ki niso v skladu z evropsko ali nacionalno zakonodajo, so navedli neimenovani uradniki Evropske komisije.

Nakupovanje na Shein FOTO: AP

V Bruslju sumijo, da Shein ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih izdelkov na platformi oziroma ga je podcenil. Prav tako ni sprejel ustreznih ukrepov za obravnavo tovrstnega tveganja, so pojasnili viri.

Sporne spolne lutke

K ukrepanju je Evropsko komisijo novembra lani pozvala francoska vlada. Poziv je sledil opozorilu francoskega organa za preprečevanje goljufij, da Shein prodaja spolne lutke, ki poustvarjajo otroške podobe. Pariško tožilstvo je začelo preiskavo Sheina in nekaterih njegovih največjih tekmecev. Shein je sporne lutke takoj po opozorilu organa za preprečevanje goljufij umaknil iz prodaje, nato pa sporočil, da je prodajo spolnih lutk povsem prepovedal. Ukrep velja za ves svet.

Viri na komisiji so danes pojasnili, da se bo preiskava v okviru DSA v nasprotju s tisto, ki jo izvajajo francoske oblasti, namesto na prodajo posameznih kategorij izdelkov osredotočila na sistemska tveganja. Dodali so, da začasni ukrepi Sheina niso rešili sistemskih težav. Spomnili so še, da so informacije v zvezi s prodajo nezakonitih izdelkov od kitajskega spletnega trgovca zahtevali konec novembra.

Shein FOTO: Shutterstock

Tveganje za zasvojenost?