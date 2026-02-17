Bruselj s preiskavo nad Shein: spolne lutke otroških podob, orožje, kozmetika

Komisija se bo v preiskavi, sproženi v okviru evropskega akta o digitalnih storitvah (DSA), med drugim osredotočila na sisteme, namenjene preprečevanju prodaje izdelkov na platformi, ki so v EU prepovedani. Na platformi so ob pomoči zunanjih deležnikov opazili spolne lutke, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe, in orožje, pa tudi oblačila, igrače in kozmetiko, ki niso v skladu z evropsko ali nacionalno zakonodajo, so navedli neimenovani uradniki Evropske komisije.
V Bruslju sumijo, da Shein ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih izdelkov na platformi oziroma ga je podcenil. Prav tako ni sprejel ustreznih ukrepov za obravnavo tovrstnega tveganja, so pojasnili viri.
Sporne spolne lutke
K ukrepanju je Evropsko komisijo novembra lani pozvala francoska vlada. Poziv je sledil opozorilu francoskega organa za preprečevanje goljufij, da Shein prodaja spolne lutke, ki poustvarjajo otroške podobe. Pariško tožilstvo je začelo preiskavo Sheina in nekaterih njegovih največjih tekmecev.
Shein je sporne lutke takoj po opozorilu organa za preprečevanje goljufij umaknil iz prodaje, nato pa sporočil, da je prodajo spolnih lutk povsem prepovedal. Ukrep velja za ves svet.
Viri na komisiji so danes pojasnili, da se bo preiskava v okviru DSA v nasprotju s tisto, ki jo izvajajo francoske oblasti, namesto na prodajo posameznih kategorij izdelkov osredotočila na sistemska tveganja. Dodali so, da začasni ukrepi Sheina niso rešili sistemskih težav.
Spomnili so še, da so informacije v zvezi s prodajo nezakonitih izdelkov od kitajskega spletnega trgovca zahtevali konec novembra.
Tveganje za zasvojenost?
V danes sproženi preiskavi bo Bruselj prav tako preiskal tveganje, ali zasnova delovanja platforme, ki med drugim vključuje nagrajevanje, povzroča zasvojenost pri uporabnikih ter s tem predstavlja tveganje za njihovo dobro počutje. Poleg tega bodo preiskali preglednost sistema, ki ga Shein uporablja za priporočanje vsebin in izdelkov uporabnikom.
Komisija lahko v okviru preiskave sprejme začasne ukrepe, kot je prepoved prodaje določenih izdelkov. Če bi ugotovili, da Shein ne upošteva zakonodaje, pa lahko platformi naložijo tudi denarno kazen. Na komisiji sicer poudarjajo, da sprožitev preiskave ne prejudicira končnih ugotovitev.
"Akt o digitalnih storitvah zagotavlja varnost kupcev, ščiti njihovo dobro počutje in jim zagotavlja informacije o algoritmih, s katerimi so v interakciji. Ocenili bomo, ali Shein spoštuje ta pravila in ravna odgovorno," je ob sprožitvi preiskave povedala podpredsednica Evropske komisije za tehnološko suverenost Henna Virkkunen.
Kitajski spletni trgovec namreč sodi med zelo velike spletne platforme, ki morajo na podlagi akta o digitalnih storitvah ustrezno zmanjšati sistemska tveganja, ki lahko izhajajo iz njihovih sistemov ter iz zasnove ali delovanja njihovih storitev. Bruselj aktivno spremlja, ali te spletne platforme, vključno s Sheinom, izpolnjujejo svoje obveznosti v skladu z aktom o digitalnih storitvah.
