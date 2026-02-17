Naslovnica
Tujina

Bruselj s preiskavo nad Shein: spolne lutke otroških podob, orožje, kozmetika

Bruselj, 17. 02. 2026 13.00 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
Ne.M. STA
Shein

Evropska komisija je zaradi prodaje nezakonitih izdelkov sprožila preiskavo kitajskega spletnega trgovca Shein. Ta je med drugim prodajal spolne lutke, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe. Bruselj bo preiskal tudi tveganje, ali zasnova delovanja platforme povzroča zasvojenost pri uporabnikih.

Komisija se bo v preiskavi, sproženi v okviru evropskega akta o digitalnih storitvah (DSA), med drugim osredotočila na sisteme, namenjene preprečevanju prodaje izdelkov na platformi, ki so v EU prepovedani. Na platformi so ob pomoči zunanjih deležnikov opazili spolne lutke, ki z velikostjo in nekaterimi podrobnostmi poustvarjajo otroške podobe, in orožje, pa tudi oblačila, igrače in kozmetiko, ki niso v skladu z evropsko ali nacionalno zakonodajo, so navedli neimenovani uradniki Evropske komisije.

Nakupovanje na Shein
Nakupovanje na Shein
FOTO: AP

V Bruslju sumijo, da Shein ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih izdelkov na platformi oziroma ga je podcenil. Prav tako ni sprejel ustreznih ukrepov za obravnavo tovrstnega tveganja, so pojasnili viri.

Sporne spolne lutke

K ukrepanju je Evropsko komisijo novembra lani pozvala francoska vlada. Poziv je sledil opozorilu francoskega organa za preprečevanje goljufij, da Shein prodaja spolne lutke, ki poustvarjajo otroške podobe. Pariško tožilstvo je začelo preiskavo Sheina in nekaterih njegovih največjih tekmecev.

Shein je sporne lutke takoj po opozorilu organa za preprečevanje goljufij umaknil iz prodaje, nato pa sporočil, da je prodajo spolnih lutk povsem prepovedal. Ukrep velja za ves svet.

Preberi še Sheinove sporne lutke in nezakonito orožje pod drobnogledom Bruslja

Viri na komisiji so danes pojasnili, da se bo preiskava v okviru DSA v nasprotju s tisto, ki jo izvajajo francoske oblasti, namesto na prodajo posameznih kategorij izdelkov osredotočila na sistemska tveganja. Dodali so, da začasni ukrepi Sheina niso rešili sistemskih težav.

Spomnili so še, da so informacije v zvezi s prodajo nezakonitih izdelkov od kitajskega spletnega trgovca zahtevali konec novembra.

Shein
Shein
FOTO: Shutterstock
Preberi še Kitajski spletni trgovec prekinil prodajo spornih spolnih lutk

Tveganje za zasvojenost?

V danes sproženi preiskavi bo Bruselj prav tako preiskal tveganje, ali zasnova delovanja platforme, ki med drugim vključuje nagrajevanje, povzroča zasvojenost pri uporabnikih ter s tem predstavlja tveganje za njihovo dobro počutje. Poleg tega bodo preiskali preglednost sistema, ki ga Shein uporablja za priporočanje vsebin in izdelkov uporabnikom.

Komisija lahko v okviru preiskave sprejme začasne ukrepe, kot je prepoved prodaje določenih izdelkov. Če bi ugotovili, da Shein ne upošteva zakonodaje, pa lahko platformi naložijo tudi denarno kazen. Na komisiji sicer poudarjajo, da sprožitev preiskave ne prejudicira končnih ugotovitev.

"Akt o digitalnih storitvah zagotavlja varnost kupcev, ščiti njihovo dobro počutje in jim zagotavlja informacije o algoritmih, s katerimi so v interakciji. Ocenili bomo, ali Shein spoštuje ta pravila in ravna odgovorno," je ob sprožitvi preiskave povedala podpredsednica Evropske komisije za tehnološko suverenost Henna Virkkunen.

Kitajski spletni trgovec namreč sodi med zelo velike spletne platforme, ki morajo na podlagi akta o digitalnih storitvah ustrezno zmanjšati sistemska tveganja, ki lahko izhajajo iz njihovih sistemov ter iz zasnove ali delovanja njihovih storitev. Bruselj aktivno spremlja, ali te spletne platforme, vključno s Sheinom, izpolnjujejo svoje obveznosti v skladu z aktom o digitalnih storitvah.

shein spolne lutke zasvojenost preiskava

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
17. 02. 2026 14.29
Bruselj se pistavlja v vlogo države in federacije, kar nikakor ni. Od moje vlade pričakujem, da mu to onemogoči in da ga spravi na red, dokler ni prepozno. Prepozno bo, ko bo razveljavljeoi glasovanje z možnostjo veta, in novouveljavljeno glasovanje prvovrstnih članic (mi nismo), kot zadostno le.
Odgovori
0 0
razgledanec
17. 02. 2026 14.13
Brusel gre nad shein in druge kitajske trgovine ker zeli del dobicka da trgovci niso tako pohlepni bi mi to isto robo kupili tukaj za euro drazje ker pa nasim trgovc ni dost euro je treba zasluzit 10 euru na izdelek normalno da bomo kupili od kitajceu sej je ista roba
Odgovori
+1
1 0
LevoDesniPles
17. 02. 2026 14.11
a slovenistansko epstinov mladino boste tudi lovili XD
Odgovori
0 0
