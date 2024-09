Bruselj naj bi pripravljal sankcije proti Slovaški

V Bruslju so predvsem zaskrbljeni zaradi odločitve vlade Roberta Fica, da bo ukinila urad proti korupciji, ki so ga članice EU ustanovile za preprečevanje goljufij z denarjem EU. Bruselj namreč lahko zadrži sredstva, če oceni, da obstaja tveganje, da ta ne bi bila porabljena namensko. To pomeni, da bi EU lahko zamrznila del 12,8-milijonskih kohezijskih sredstev, ki so bila v sklopu proračuna namenjena Slovaški, piše časnik Financial Times.

Iz tiskovnega urada komisije so v ponedeljek sporočili, da analizirajo nedavne slovaške vladne spremembe kazenskega zakonika, ki so znižale kazni za kazniva dejanja, od majhnih tatvin do goljufij in korupcije, ocena pa da še ni končna. Predsednica komisije Ursula von der Leyen se po besedah neimenovanega uradnika EU, ki je spregovoril za časnik, še ni odločila, ali bo pismo poslano in kdaj.

Fico je po zmagi na volitvah pred letom dni še četrtič prevzel vodenje slovaške vlade. Njegova konservativno leva stranka Smer je volitve dobila na podlagi obljub, da bo prenehala Ukrajino zalagati z orožjem, se zavzemala za mir in ustavila nezakonite migracije. Maja je preživel poskus atentata in bil dalj časa v kritičnem stanju. 71-letnega napadalca je označil za "aktivista slovaške opozicije".