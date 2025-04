Bruselj se maščuje: 20 milijard evrov težki ukrepi proti ZDA

EU lahko uvede povračilne carine na približno 20 milijard evrov vredne ameriške izdelke, potem ko so države članice danes privolile v ukrepe.

25-odstotne carine bodo med drugim po neuradnih informacijah veljale za uvoz vrste izdelkov iz jekla in aluminija, pa tudi za uvoz mesa in mesnih izdelkov (perutnina in govedina), jajc, medu, določene zelenjave in sadja ter kave.

"EU meni, da so ameriške carine neupravičene in škodljive, saj povzročajo gospodarsko škodo obema stranema, pa tudi svetovnemu gospodarstvu. EU je izrazila jasno željo, da najde izide pogajanj z ZDA, ki bi bili uravnoteženi in vzajemno koristni," so za portal Politico zapisali iz pisarne Evropske komisije.

V nasprotju s carinami na jeklo in aluminij ameriškega predsednika Donalda Trumpa bodo po poročanju portala Politico protiukrepi Evropske unije obveljali v treh krogih. Potem ko bodo nekateri začeli veljati naslednji teden, se bodo drugi začeli od sredine maja, zadnji krog pa sledi decembra.

Za sojo in mandlje naj bi se medtem 25-odstotne dodatne carine začele uporabljati šele 1. decembra.

Politico poroča, da je paketu nasprotovala le Madžarska, vseh ostalih 26 držav pa je glasovalo za.

"Eskalacija ni rešitev. Takšni ukrepi bi z dvigom cen povzročili dodatno škodo evropskemu gospodarstvu in državljanom. Edina pot naprej so pogajanja, ne povračilni ukrepi," je v objavi na X dejal madžarski zunanji in trgovinski minister Peter Szijjarto.