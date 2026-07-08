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Bruselj Sloveniji poslal več opominov zaradi neskladnosti z zakonodajo EU

Bruselj, 08. 07. 2026 13.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Poslopje Evropske komisije v Bruslju

Evropska komisija je Sloveniji izdala več opominov, in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov dva meseca časa.

Evropska komisija je danes Cipru, Litvi, Poljski in Sloveniji izdala prvi opomin zaradi neustreznega prenosa nekaterih določb direktive o boju proti pranju denarja v nacionalno zakonodajo. Opomin se med drugim nanaša na določbe o kaznih in kaznivih dejanjih pranja denarja, so danes sporočili iz Bruslja.

Omenjena direktiva opredeljuje kazniva dejanja in sankcije na področju pranja denarja ter krepi policijsko in pravosodno sodelovanje med državami članicami. Med drugim omogoča pregon pranja denarja tudi brez predhodne obsodbe za osnovno kaznivo dejanje, iz katerega izvira denar, in brez dokazovanja vseh podrobnosti tega kaznivega dejanja.

Prvi opomin je Komisija Sloveniji poslala tudi zaradi nespoštovanja direktive o varstvu osebnih podatkov, ki se uporabljajo za potrebe preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj.

Prvi opomin so poleg Slovenije prejele še Belgija, Bolgarija, Češka, Nizozemska in Poljska. Nemčija pa je prejela drugi opomin, potem ko je prvega prejela aprila 2022.

Države članice, ki so danes prejele opomine, so nepravilno prenesle predpise o uveljavljanju pravic na področju varstva podatkov, so pojasnili v Bruslju.

Evropska unija
Evropska unija
FOTO: Shutterstock

Evropska komisija je obenem Sloveniji poslala nov dodatni prvi opomin zaradi neizpolnjevanja okvirnega sklepa o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami.

Slovenija je prvi opomin prejela februarja 2022, dodatnega marca 2024 in drugi opomin maja 2025, so spomnili na Komisiji. Po pregledu nedavnih sprememb slovenske zakonodaje pa je Komisija izdala drugi dodatni prvi opomin.

"Po pregledu sprememb slovenske zakonodaje, o katerih je bila obveščena marca 2026, Komisija meni, da je Slovenija uvedla dodatne obvezne razloge za zavrnitev izvršitve evropskega naloga za prijetje na podlagi temeljnih pravic, ki niso določene v pravu EU," so pojasnili.

Dodajanje obveznih razlogov za zavrnitev evropskega naloga za prijetje bi po prepričanju Komisije lahko ogrozilo enotno uporabo okvirnega sklepa in medsebojno zaupanje, na katerem ta temelji.

Drugi opomin pa si je Slovenija skupaj z nekaterimi drugimi državami prislužila tudi zaradi neprenosa spremenjene direktive o inteligentnih prometnih sistemih. Drugi opomin so poleg Slovenije prejele še Belgija, Ciper, Češka, Irska, Grčija, Hrvaška, Luksemburg, Malta in Poljska.

Slovenija ima v primeru vseh izdanih opominov dva meseca časa za odziv in sprejem potrebnih ukrepov.

Evropska komisija Slovenija zakonodaja EU pranje denarja opomin

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