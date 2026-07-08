Bruselj Sloveniji poslal več opominov zaradi neskladnosti z zakonodajo EU

Evropska komisija je danes Cipru, Litvi, Poljski in Sloveniji izdala prvi opomin zaradi neustreznega prenosa nekaterih določb direktive o boju proti pranju denarja v nacionalno zakonodajo. Opomin se med drugim nanaša na določbe o kaznih in kaznivih dejanjih pranja denarja, so danes sporočili iz Bruslja.

Omenjena direktiva opredeljuje kazniva dejanja in sankcije na področju pranja denarja ter krepi policijsko in pravosodno sodelovanje med državami članicami. Med drugim omogoča pregon pranja denarja tudi brez predhodne obsodbe za osnovno kaznivo dejanje, iz katerega izvira denar, in brez dokazovanja vseh podrobnosti tega kaznivega dejanja.

Prvi opomin je Komisija Sloveniji poslala tudi zaradi nespoštovanja direktive o varstvu osebnih podatkov, ki se uporabljajo za potrebe preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj.

Prvi opomin so poleg Slovenije prejele še Belgija, Bolgarija, Češka, Nizozemska in Poljska. Nemčija pa je prejela drugi opomin, potem ko je prvega prejela aprila 2022.

Države članice, ki so danes prejele opomine, so nepravilno prenesle predpise o uveljavljanju pravic na področju varstva podatkov, so pojasnili v Bruslju.