Bruselj Španiji in Portugalski odobril omejitev cen elektrike

Dogovor, ki ga bosta lahko državi uporabljali 12 mesecev, bo Portugalski in Španiji omogočil ločitev oblikovanja cene elektrike od cene plina, je v torek pojasnil Cordeiro.

Načelni politični dogovor so v torek v Bruslju dosegli evropska komisarka za konkurenčnost Margrethe Vestager , španska ministrica za ekološki prehod Teresa Ribera in portugalski minister za okolje Jose Duarte Cordeiro.

Ceno plina, ki se uporablja za proizvodnjo elektrike, bodo lahko sprva omejili na 40 evrov na megavatno uro, v 12 mesecih pa naj bi povprečna cena znašala 50 evrov. Veleprodajna cena zemeljskega plina za dobavo v prihodnjem mesecu trenutno znaša okoli 100 evrov na megavatno uro.

Sklenitev dogovora so danes potrdili tudi na Evropski komisiji. Španiji in Portugalski bo omogočil, da sprejmeta sorazmerne in začasne ukrepe za naslovitev visokih cen energije, nadaljevanje trajnostnega energetskega prehoda ter ohranitev koristi enotnega evropskega trga. Zdaj bodo delo nadaljevali na tehnični ravni, tako da o podrobnostih v Bruslju niso želeli govoriti.

Na komisiji so poudarili še, da v skladu s sklepi vrha EU konec marca podpirajo španske in portugalske napore za pomoč gospodarstvu pri soočanju z visokimi cenami energije.

Ločitev cene elektrike od cene plina je bila ena od ključnih zahtev Madrida in Lizbone, da sta na vrhu voditeljev EU v Bruslju pred enim mesecem pristala na potrditev sklepov vrha. Kot je tedaj povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, sta ti dve državi prejeli posebno obravnavo zaradi njunega posebnega položaja. V njunih energetskih mešanicah namreč velik delež predstavljajo obnovljivi viri, poleg tega pa je njuna povezljivost z evropskim trgom zelo slaba, je pojasnila.