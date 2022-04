Bruselj v luči ukrajinske krize predlaga povečanje proračuna EU

Kot so pojasnili na Evropski komisiji, bo ob prerazporeditvi sredstev za upravljanje migracij in meja za spopad z izzivi zaradi pritoka ukrajinskih beguncev skupaj na voljo 400 milijonov evrov. V okviru sklada za azil, migracije in integracijo (AMIF) bo denar namenjen zagotavljanju ustreznega sprejema, hrane, zatočišč, oblačil, zdravil ter pravne in psiho-socialne pomoči ljudem, ki v EU prihajajo iz Ukrajine.

Sredstva v okviru instrumenta za upravljanje meja in vizume pa bodo olajšala postopke registracije za državljane tretjih držav na zunanjih mejah EU ali v njihovi bližini. "Danes predlagana okrepitev proračuna podpira naše najbolj prizadete članice. Zagotavlja jim vire za zadovoljitev potreb tistih, ki bežijo pred neizzvano in neupravičeno rusko invazijo na Ukrajino. To je še en primer solidarnosti EU," je ob tem poudaril evropski komisar za proračun Johannes Hahn.

Predlagano spremembo proračuna za 2022 morata zdaj potrditi Evropski parlament in Svet EU, v katerem so države članice Unije.