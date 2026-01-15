Bruselj v pripravo nove evropske varnostne strategije

"V okoliščinah, ki trenutno vladajo na področju varnosti in obrambe, smo se odločili, da bomo v času vašega predsedovanja predstavili novo evropsko varnostno strategijo," je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napovedala po srečanju Evropske komisije in ciprske vlade ob začetku ciprskega predsedovanja Svetu EU, ki se bo sklenilo konec junija. Pojasnila je, da je namen priprave strategije ustrezno odgovoriti na geopolitične spremembe v svetu. Ni pa želela razkriti, kaj vse bo vključevala, saj da je za to prezgodaj.

Ursula von der Leyen FOTO: AP

Po besedah Hristodulidesa pa so se člani ciprske vlade in komisije na srečanju v pristaniškem mestu Limassol strinjali, da "močna Evropa potrebuje sredstva, potrebna za obrambo svojih državljanov, pa tudi zaščito energetske in ekonomske varnosti". Napovedal je, da bo ciprsko predsedstvo na področju obrambe nadaljevalo delo, zastavljeno v preteklem letu. Osredotočilo se bo na implementacijo in si med drugim prizadevalo za odobritev obrambnih projektov držav članic za financiranje iz 150 milijard evrov vrednega mehanizma EU (SAFE). Von der Leynova je pojasnila, da je komisija v sredo odobrila prvih osem nacionalnih načrtov, na podlagi katerih bodo članice črpale posojila iz mehanizma SAFE. To so po navedbah Bruslja Belgija, Bolgarija, Ciper, Danska, Hrvaška, Portugalska, Romunija in Španija, ki so skupaj upravičene do okoli 38 milijard evrov. "Zdaj je nujno, da Svet odobri te načrte, da bi lahko hitro izplačali sredstva. Če bo postopek hitro dokončan, bi lahko sredstva izplačali v zgolj enem letu od predstavitve predloga s strani komisije, kar bi bil rekord. To bi bilo fantastično," je povedala predsednica komisije.

Obisk v senci zaostrovanja geopolitičnih razmer

Obisk Evropske komisije na Cipru, ki se bo uradno sklenil v petek, poteka v senci zaostrovanja geopolitičnih razmer, med drugim povezanih z rusko agresijo na Ukrajino, nasilnim zatiranjem protivladnih protestov v Iranu in ameriškimi težnjami po prevzemu danskega avtonomnega ozemlja Grenlandija. Kot je po sredinih pogovorih visokih predstavnikov Danske, Grenlandije in ZDA v Washingtonu dejala von der Leyen, lahko Grenlandija računa na politično, gospodarsko in finančno podporo unije. Arktika in njena varnost sta za EU ključni tematiki, je zatrdila. "Nadaljevali bomo naša prizadevanja za varnost Arktike skupaj z našimi zavezniki in partnerji, vključno z ZDA," je poudarila.