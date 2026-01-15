Naslovnica
Tujina

Bruselj v pripravo nove evropske varnostne strategije

Limassol, 15. 01. 2026 18.22 pred 1 uro 3 min branja 14

Avtor:
STA
Ursula von der Leyen vojska

Bruselj bo v času polletnega ciprskega predsedovanja Svetu EU predstavil novo evropsko varnostno strategijo, je spričo zaostrenih geopolitičnih razmer danes v Limassolu na Cipru napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po besedah ciprskega predsednika Nikosa Hristodulidesa pa Evropa potrebuje ustrezna sredstva za obrambo.

"V okoliščinah, ki trenutno vladajo na področju varnosti in obrambe, smo se odločili, da bomo v času vašega predsedovanja predstavili novo evropsko varnostno strategijo," je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen napovedala po srečanju Evropske komisije in ciprske vlade ob začetku ciprskega predsedovanja Svetu EU, ki se bo sklenilo konec junija.

Pojasnila je, da je namen priprave strategije ustrezno odgovoriti na geopolitične spremembe v svetu. Ni pa želela razkriti, kaj vse bo vključevala, saj da je za to prezgodaj.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
FOTO: AP

Po besedah Hristodulidesa pa so se člani ciprske vlade in komisije na srečanju v pristaniškem mestu Limassol strinjali, da "močna Evropa potrebuje sredstva, potrebna za obrambo svojih državljanov, pa tudi zaščito energetske in ekonomske varnosti". Napovedal je, da bo ciprsko predsedstvo na področju obrambe nadaljevalo delo, zastavljeno v preteklem letu. Osredotočilo se bo na implementacijo in si med drugim prizadevalo za odobritev obrambnih projektov držav članic za financiranje iz 150 milijard evrov vrednega mehanizma EU (SAFE).

Von der Leynova je pojasnila, da je komisija v sredo odobrila prvih osem nacionalnih načrtov, na podlagi katerih bodo članice črpale posojila iz mehanizma SAFE. To so po navedbah Bruslja Belgija, Bolgarija, Ciper, Danska, Hrvaška, Portugalska, Romunija in Španija, ki so skupaj upravičene do okoli 38 milijard evrov.

"Zdaj je nujno, da Svet odobri te načrte, da bi lahko hitro izplačali sredstva. Če bo postopek hitro dokončan, bi lahko sredstva izplačali v zgolj enem letu od predstavitve predloga s strani komisije, kar bi bil rekord. To bi bilo fantastično," je povedala predsednica komisije.

Obisk v senci zaostrovanja geopolitičnih razmer

Obisk Evropske komisije na Cipru, ki se bo uradno sklenil v petek, poteka v senci zaostrovanja geopolitičnih razmer, med drugim povezanih z rusko agresijo na Ukrajino, nasilnim zatiranjem protivladnih protestov v Iranu in ameriškimi težnjami po prevzemu danskega avtonomnega ozemlja Grenlandija.

Kot je po sredinih pogovorih visokih predstavnikov Danske, Grenlandije in ZDA v Washingtonu dejala von der Leyen, lahko Grenlandija računa na politično, gospodarsko in finančno podporo unije. Arktika in njena varnost sta za EU ključni tematiki, je zatrdila. "Nadaljevali bomo naša prizadevanja za varnost Arktike skupaj z našimi zavezniki in partnerji, vključno z ZDA," je poudarila.

Preberi še Misija Arktična vzdržljivost: na Grenlandijo prihajajo evropski vojaki

Poleg varnosti in obrambe so med prednostnimi nalogami ciprskega predsedstva Sveta EU še nadaljnja podpora Ukrajini, okrepitev gospodarske konkurenčnosti unije, upravljanje migracij in pogajanja o predlogu prihodnjega dolgoročnega proračuna EU. Poseben poudarek pa bodo dali tudi na okrepitev sodelovanja s partnerskimi državami v Sredozemlju.

Temu bo med drugim namenjeno neformalno zasedanje voditeljev držav članic EU, ki ga bo Ciper gostil konec aprila. Na njem bodo skupaj z voditelji držav iz regije obravnavali oktobra predstavljeno strategijo Pakt za Sredozemlje, namenjeno okrepitvi sodelovanja, je napovedal Hristodulides. Izrazil je upanje, da bo Bruselj na srečanju predstavil prve konkretne projekte v okviru pakta.

ursula von der leyen bruselj varnost varnostna strategija ciper

V nizozemskem Utrechtu silovita eksplozija, zrušilo se je več stavb

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
15. 01. 2026 19.27
Verjamem, da bosta Urška in Kaja vse zrihtali..
Odgovori
0 0
Vera in Bog
15. 01. 2026 19.14
Švabarski štor
Odgovori
+1
1 0
Noleani
15. 01. 2026 19.06
Eno leto, saj se šalite in to je za vas uspeh...
Odgovori
0 0
vlahov
15. 01. 2026 19.01
Greenlandija ni v natu. Danska je pa na poti ven iz Gree... že od 1974
Odgovori
0 0
SpamEx
15. 01. 2026 19.17
in?
Odgovori
0 0
slayer2
15. 01. 2026 18.57
Ta bi morala že zdavnaj klavir špilat,ne vem kaj se čaka!!!
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
15. 01. 2026 18.52
Putin ni uspel uničiti Nata, Trump pa bo očitno uspel. Potem se bo tudi vojna v Ukraini končala ker brez Nata več ne bo imela smisla. Slovenci pa se bomo rešili plačevanja 5 % bdp, kar je obljubil nori Golob. Hvala Trump.
Odgovori
+3
3 0
Bolfenk2
15. 01. 2026 18.48
Ti isti iz Nata so se delali norca iz Rusov, da ne morejo mobilizirati več kot 300.000 novih vojakov za Ukraino vsako leto. Nato pa je sedaj uspel mobilizirati vsega 14 debelih zavaljenih oficirjev za Grenlandijo, ko je napadena.
Odgovori
+3
3 0
Rudar
15. 01. 2026 19.26
A je napadena? Imaš informacije direkt iz Kremlja?
Odgovori
0 0
DasaizDalasa
15. 01. 2026 18.44
Dokler kujemo strategijo nas bodo Rusi napadli z orešniki, mi se bomo branili z lešniki.
Odgovori
+4
5 1
SpamEx
15. 01. 2026 18.47
ful so počasni ja se strinjam
Odgovori
+2
2 0
Bolfenk2
15. 01. 2026 18.40
Kako je super ta Nato in 5 člen, ki varuje vse države. Sedaj ko ameriška vojska napada Grenlandijo so takoj na pomoč poslali 13 nemških in 1 angleškega vojaka. Bolje rečeno 14 debelih razvajenih štabnih oficirjev brez orožja. Vau, kakšna sila je ta Nato za katerega nori Golob plačuje 5% našega bdp.
Odgovori
-2
5 7
SpamEx
15. 01. 2026 18.47
5. člena ni mogoče uporabiti proti članici Nata, amenjen je le obrambi pred zunanjimi napadi. ZDA se tega dobro zavedajo
Odgovori
-2
2 4
SpamEx
15. 01. 2026 18.56
Če bi članica Nata napadla drugo članico Nata, se 5. člen še vedno ne bi uporabljal samodejno, ker ne predpostavlja zunanjega napada. Zavezništvo bi se soočilo s politično krizo in bi se odzvalo s pogajanji ali mehanizmi zunaj Nata.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
