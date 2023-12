Bruselj: Volilni sistem v Srbiji potrebuje občutno izboljšanje

"Na podlagi predhodnih ugotovitev in zaključkov z zaskrbljenostjo ugotavljava, da volilni proces potrebuje občutno izboljšanje in nadaljnje spremembe. Ustrezno delovanje srbskih demokratičnih institucij je namreč v središču približevanja Srbije EU," sta v skupni izjavi zapisala visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell in evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi.

Poudarila sta, da mora Srbija priporočila, ki jih bosta Ovse ter Ovsejev urad za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) podala v končnem poročilu, implementirati čim prej. Borrell in Varhelyi pričakujeta, da bodo pristojne nacionalne oblasti transparentno preučile poročila o domnevnih nepravilnostih na nedeljskih volitvah, tudi v povezavi z lokalnimi volitvami, vključno z Beogradom, so sporočili danes v Bruslju.

Da so nepravilnosti, ki jih je ugotovil ODIHR, nesprejemljive za državo kandidatko za članstvo v EU, pa so poudarili na nemškem zunanjem ministrstvu.

Z ameriškega State Departmenta so medtem sporočili, da poročilo opazovalcev še preučujejo in da ga še ne morejo komentirati.