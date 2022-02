Bruselj vztraja pri opredelitvi jedrske energije in plina kot prehodno zelenih dejavnosti

Za prehod v podnebno nevtralnost potrebujemo vsa orodja, ki so na voljo, saj je časa manj kot 30 let, potrebujemo zasebni sektor, je ob predstavitvi predloga izpostavila evropska komisarka za finančne storitve, finančno stabilnost in unijo kapitalskih trgov Mairead McGuinness.

Komisija je prvi predlog o tej izjemno občutljivi temi posredovala na zadnji dan minulega leta ter sprožila plaz kritik med članicami in okoljskimi organizacijami, ker je vlaganja v jedrsko energijo in zemeljski plin opredelila kot pogojno in prehodno zelene naložbe.

Tudi v drugem, dopolnjenem predlogu, v katerem je upoštevala mnenja članic unije in drugih deležnikov, komisija vztraja pri opredelitvi, da gre za prehodno zeleni dejavnosti, pri čemer pa izpostavlja, da ob tem veljajo strogi pogoji, ki ne bodo bodo vplivali na uporabo obnovljivih virov energije.

V komisiji izpostavljajo širok nabor zelo različnih mnenj ter menijo, da je njihov predlog uravnotežen in da upošteva potrebe vseh deležnikov. Poudarjajo, da je to orodje, ki naj bi okrepilo preglednost, ter da ne bo preprečilo vlaganj v zelene vire energije.