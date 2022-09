Bruselj z več opomini Sloveniji zaradi neupoštevanja zakonodaje EU

Bruselj je Sloveniji uradni opomin poslal, ker v svojo zakonodajo ni pravočasno prenesla direktive o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih. Ta direktiva po navedbah komisije nudi več delavskih pravic in zaščite zaposlenim po EU. Med drugim imajo pravico do večje predvidljivosti glede nalog in delovnega časa.

Pravice delavcev ureja tudi direktiva o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, ki je Slovenija prav tako še ni prenesla v svojo zakonodajo, zaradi česar je prejela uradni opomin.