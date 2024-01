Bruselj z več ukrepi naproti evropskim kmetom, bodo omejili uvoz iz Ukrajine?

V Grčiji so medtem kmetje danes blokirali najpomembnejšo avtocesto v državi, ki povezuje Atene in Solun. Do kdaj bodo vztrajali z blokado, postavljeno približno 150 kilometrov severno od Aten, ni jasno. Načrt naj bi bil paralizirati Solun, kjer je med četrtkom in nedeljo napovedan največji grški kmetijski sejem Agrotica.

Francoski kmetje so nezadovoljni zaradi delovnih pogojev, med drugim zahtevajo višje cene za pridelke, zmanjšanje birokracije in zaščito pred tujo konkurenco. Vodja glavnega sindikata kmetov FNSEA Arnaud Rousseau je pojasnil, da so pričakovanja zelo velika in da nekaterih med njimi ni mogoče hitro nasloviti. "Zato poskušam pozivati k umirjenosti in razumnosti," je zatrdil.

Policija je sicer konvoj od 200 do 300 traktorjev, ki je krenil z jugozahoda države, zadržala stran od tržnice, iz previdnosti so na kraj dogajanja napotili oklepna vozila. Policijske enote so bile razporejene tudi vzdolž avtoceste, ki vodi do Rungisa, okoli tržnice pa so bile postavljene policijske nadzorne točke.

Danes je bilo v Franciji pridržanih 20 kmetov. Kot je sporočila francoska policija, so jih 18 pridržali, ko so skušali blokirati veleprodajno živilsko tržnico Rungis južno od Pariza, ki velja za ključno vozlišče za distribucijo hrane za 12 milijonov prebivalcev prestolnice. V priporu naj bi jih bilo še 15.

Grški kmetje protestirajo zaradi dviga cen gnojil in dizelskega goriva, poroča ERT News. Poleg tega so kritični do vlade, ker da so bile odškodnine za škodo v lanskih požarih in poplavah, v katerih sta bila ponekod uničena kmetijska zemlja in pridelek, prenizke, v nekaterih primerih pa naj sploh ne bi bile izplačane.

Kmečke demonstracije so danes potekale tudi v Italiji. Tudi tam so kmetje s traktorji blokirali več cest, prizadete so bile Toskana, Lombardija, Kalabrija in Sardinija. Več sto kmetov je z akcijami sporočalo, da so proti evropski kmetijski politiki, ob tem pa so se zavzeli za državne subvencije za kmete.

Protestnemu gibanju so se pridružili tudi kmetje v Španiji, Nemčiji, Belgiji, Romuniji, na Nizozemskem in Poljskem.