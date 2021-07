Bruselj za avtomobile brez izpustov po letu 2035

Na drugi strani električna vozila izpuščajo manj kot vozila z motorjem na notranje izgorevanje. Vendar pa v Evropi ni na voljo dovolj napajalnih postaj za električna vozila, ugotavljajo v Bruslju. Do konca decembra lani je bilo v državah članicah vsega 226.000 javno dostopnih polnilnih mest. Od tega je bilo 70 odstotkov infrastrukture na voljo zgolj na Nizozemskem, v Franciji in Nemčiji. Bruselj želi, da bi se njihovo število v prihodnjih letih znatno povečalo in da bodo te postaje dosegljive povsod po Evropi.

Ob tem predlagajo znižanje izpustov na področju letalskega in pomorskega prometa. Zakonodajni predlog se nanaša na goriva za letalstvo in pomorski promet. Komisija predlaga ukrep, po katerem bodo morali letalski prevozniki povečati delež trajnostnega letalskega goriva, ko letijo z letališč v EU, tako da bo to do leta 2030 postalo edino razpoložljivo pogonsko gorivo. Hkrati pa obvezuje dobavitelje, da med letoma 2025 in 2050 povečujejo delež tega trajnostnega goriva. Tudi pomorski promet bo po novem moral znatno prispevati k razogljičenju. Za to je predvidena vrsta ukrepov, med drugim tudi predlog, da naj do leta 2050 obnovljiva nizkoogljična goriva predstavljajo več kot 80 odstotkov mešanice goriv.

Bruselj za zmanjšanje izpustov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030

Evropska komisija je danes razgrnila zajeten zakonodajni sveženj ukrepov za zmanjšanje izpustov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030 glede na leto 1990. Sveženj, imenovan Pripravljeni na 55 (Fit for 55), naj bi bil pomemben korak na poti do cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 in spodbuda preostalemu svetu k podnebnemu ukrepanju. Gre za korenito reformo gospodarstev in družbe. Večina od okoli ducat predlogov se sicer nanaša na nadgradnjo že veljavne zakonodaje, le nekaj je novih.