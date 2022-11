Bruselj za vzpostavitev posebnega sodišča za ruske zločine nad Ukrajino

"Ruska invazija na Ukrajino je prinesla smrt, uničenje in neopisljivo trpljenje. Vsi se spominjamo grozodejstev, ki so se zgodila v Buči. Ocenjujejo, da je bilo doslej ubitih več kot 20.000 civilistov in več kot 100.000 ukrajinskih vojakov," je v videu, objavljenem na Twitterju, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "Rusija mora plačati za svoje zločine, vključno za kaznivo dejanje agresije na suvereno državo," je povedala. Zato predlaga vzpostavitev posebnega sodišča s podporo Združenih narodov, ki bo preiskalo in preganjalo kaznivo dejanje agresije, ki ga izvaja Rusija, je poudarila predsednica komisije. Napovedala je, da bodo skušali pridobiti čim širšo mednarodno podporo za vzpostavitev takšnega sodišča.

Obenem je von der Leynova poudarila, da mora Rusija za uničenje, ki ga je povzročila v Ukrajini, plačati tudi finančno. Ta škoda po njenih besedah znaša okoli 600 milijard evrov. V okviru sankcij, ki jih je EU proti Moskvi uvedla zaradi njene agresije na Ukrajino, so blokirali že 300 milijard evrov rezerv ruske centralne banke in zamrznili 19 milijard evrov premoženja ruskih oligarhov, je še povedala.

"Na kratek rok lahko skupaj s svojimi partnerji vzpostavimo strukturo za upravljanje in investiranje teh sredstev. Izkupiček bomo nato uporabili za Ukrajino," je povedala. Ko bodo sankcije odpravljene, pa morajo biti ta sredstva uporabljena, da bo Rusija v celoti povrnila škodo, ki jo je povzročila Ukrajini. Zagotovila je, da bo EU delala z mednarodnimi partnerji, da bi to omogočili. "Skupaj lahko najdemo pravne načine za to," je še poudarila predsednica Evropske komisije.