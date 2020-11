Bruselj zaradi direktive o avdiovizualnih vsebinah v postopek proti 23 članicam

Nova pravila obsegajo tako tradicionalne televizijske vsebine kot storitve na zahtevo in plaftorme, ki uporabnikom spleta omogočajo nalaganje vsebin. Cilj direktive je ustvariti primeren pravni okvir za digitalno dobo, ki bi vodil v bolj pravične, varne in bolj raznolike medijske vsebine. Krepi tudi zaščito gledalcev, še posebej najranljivejših, kot so mladoletni, pravila glede sovražnega govora širi na platforme za deljenje vsebin ter spodbuja kulturno raznolikost v avdiovizualnih medijih.

Države so morale spremenjeno direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah v nacionalne zakonodaje prenesti do 29. septembra. Do tega roka so to storile le Danska, Madžarska, Nizozemska in Švedska.

Evropska komisija je zato preostalim 23 državam, tudi Sloveniji, poslala formalno obvestilo ter jih prosila za dodatne informacije. Zdaj imajo dva meseca za odgovor.