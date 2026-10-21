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Bruselj zaradi morebitnih kršitev zakonodaje EU v preiskavo Bookinga

Bruselj, 21. 10. 2026 12.38 pred 3 urami 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Booking

Evropska komisija je sprožila uradno preiskavo, v kateri bo ugotavljala, ali je spletna potovalna platforma Booking.com kršila evropski akt o digitalnih storitvah (DSA). Med drugim bo preučila, ali je platforma ustrezno ocenila tveganja, povezana z goljufivimi ponudbami storitev in t. i. ribarjenjem, so sporočili v Bruslju.

Komisija bo preučila, ali je ponudnik platforme za rezervacijo turističnih storitev Booking.com ustrezno identificiral in ocenil sistemska tveganja, povezana s širjenjem nezakonitih vsebin. Kot so navedli, bi lahko namreč lažne ponudbe, na primer neobstoječih nepremičnin, prevare z lažnim predstavljanjem in ponudbe nastanitev, ki niso v skladu s pravili, negativno vplivale na zaščito potrošnikov.

V okviru preiskave bodo ocenili tudi, ali je platforma sprejela učinkovite ukrepe za omilitev teh tveganj, vključno z umikanjem lažnih ponudb.

Drugo področje preiskave bodo t. i. phishing prevare oziroma ribarjenje, pri katerem storilci izkoriščajo podatke o rezervacijah in gostih. Komisija bo ugotavljala, ali je ponudnik platforme ustrezno ocenil in naslovil tovrstna tveganja. Osredotočila se bo na tveganja, povezana z načinom deljenja podatkov s ponudniki turističnih storitev, ter delovanje storitve za izmenjavo sporočil prek Bookinga.

Bruselj bo prav tako preučil, ali je podjetje vzpostavilo ustrezne varovalke, s katerimi bi preprečili zlorabo podatkov za ribarjenje in finančne prevare.

Poleg tega bodo preiskovali, ali Booking upošteva določila DSA s področja preglednosti oglaševanja, predvsem glede možnosti, da si lahko ponudniki storitev s plačilom višje provizije zagotovijo bolj vidno mesto v rezultatih iskanja. Preučili pa bodo tudi, ali lahko uporabniki za vsak oglas na platformi ugotovijo, kdo stoji za njim, kdo ga je plačal, zakaj se jim prikazuje in kako lahko spremenijo nastavitve glede prikazovanja oglasov.

"Evropejci bi morali imeti možnost rezervirati počitnice brez strahu, da bodo prevarani. Akt o digitalnih storitvah platformam nalaga jasne obveznosti za naslavljanje tovrstnih tveganj, pri čemer moramo zagotoviti, da bo vodilna platforma za rezervacije v Evropi svoje obveznosti jemala resno," je ob sprožitvi preiskave povedala pristojna podpredsednica Evropske komisije Henna Virkkunen.

Na komisiji so ob tem poudarili, da sama sprožitev preiskave ne prejudicira končnih ugotovitev. Če bodo ugotovili kršitve, pa lahko platformi naložijo tudi finančno kazen.

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