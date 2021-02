Bruselj želi podaljšati mobilno gostovanje brez dodatnih stroškov

V EU je junija 2017 začela veljati uredba, ki odpravlja dodatne stroške uporabe mobilnega telefona v tujini. Uporabnikom odtlej za uporabo storitev mobilne telefonije na potovanjih v druge članice ni treba več dodatno plačevati.

Uredba, ki so jo sprejeli za pet let, bi potekla prihodnje leto, a jo želi komisija podaljšati za deset let. "V obdobju, ko so nenujna potovanja močno otežena, gre za pomembno dejanje v pripravah na svetlejšo prihodnost," so izpostavili v Bruslju.

Poleg podaljšanja trenutne ureditve naj bi nova zakonodaja storitve mobilnega gostovanja še izboljšala. V Evropski komisiji želijo operaterjem naložiti tudi boljše obveščanje potrošnikov o morebitnih dodatnih stroških, ki lahko vendarle nastanejo. Storitev klica v sili pa naj bi se med drugim izboljšala tako, da bodo lahko potrošniki tudi v drugih državah brezplačno koristili klic v sili z oddajanjem lokacije klicatelja.

V komisiji napovedujejo tudi znižanje stroškov za mobilne operaterje. Stroški gostovanja na debelo, ki si jih med seboj zaračunavajo operaterji, naj bi se namreč še dodatno znižali."Nova pravila bodo ohranila mobilno gostovanje brez dodatnih stroškov in ga obenem še izboljšala," je poudarila izvršna podpredsednica Evropske komisije, pristojna za politiko konkurence, Margrethe Vestager.

Kot je dodal komisar za notranji trg Thierry Breton, je gostovanje brez dodatnih stroškov doslej izkoristilo na milijone Evropejcev, zato gre za primer dobrega temelja enotnega evropskega trga."V digitalni dobi mora vsakdo povsod v Evropi imeti možnost dobre povezljivosti kot doma," je poudaril.

Poraba mobilnih podatkov med gostovanjem se je v EU med poletjem 2019 v primerjavi s poletjem 2016 povečala za sedemnajstkrat, gostovanje brez dodatnih stroškov pa je doslej izkoristilo 170 milijonov ljudi, kažejo podatki raziskave Eurobarometer.