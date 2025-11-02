Brutalen primer medvrstniškega nasilja na Hrvaškem: dijak obležal v mlaki krvi

"Fant iz šole ga je udaril v glavo. Padel je na tla. Udaril ga je tako močno, da je izgubil štiri zobe in si zlomil nos in čeljust. Zadnja stvar, ki se je spominja, je močan udarec v trebuh, od katerega ima še danes modrico," je pretresena mati povedala za Jutarnji.

Zagrebško srednjo šolo pretresa brutalen primer medvrstniškega nasilja. Kot pripoveduje pretresena mama hrvaškega šolarja, se je nasilni incident zgodil 8. oktobra med odmorom. Eden od učencev je njenega sina pretepel v bližnjem parku in mu zlomil nos in čeljust, poroča Net.hr.

Napadalec naj bi dekleta na hodniku zmerjal za 'ku***', na kar se je njen sin odzval tako, da ga je pozval, naj neha, in ga potisnil ob steno. Po pouku pa ga je učenec srečal blizu šolskih stopnic, poleg njega je bil starejši brat.

Skupaj sta mu zagrozila s pretepom in grožnji je kmalu sledila serija udarcev v parku pred drugimi učenci. Eden od učencev je pretepenemu fantu, ki je krvav obležal, pomagal iz parka in poklical njegovo mamo, ki se je skoraj zgrudila, ko ga je zagledala.

Mati pravi, da je bil sinov obraz neprepoznaven. Glava ni nehala krvaveti, spomniti se ni mogel niti imen družinskih članov, pripoveduje. Sledil je šok, ko sta na urgenci srečala napadalca, ki si je med pretepanjem poškodoval nogo, kasneje pa sta od policije izvedela, da je napadalec prijavil njenega sina.

"Ko je šla k njemu in ga vprašala, zakaj je tako brutalno pretepel njenega sina, je odgovoril, da je to storil zato, da ne bi pretepli njega. In da ga kmalu čaka profesionalni pretep, zato je bil to zanj 'dober trening'," zgroženo pove mati in celoten incident označi za nočno moro.

Napadeni fant mora na operacijo in od napada ni obiskoval pouka. Šola je mami ponudila mediacijo, ki jo je zavrnila, saj da "so njenega otroka skoraj odnesli domov v krsti". Priznava, da so kamere pokazale, da je njen sin prvi porinil učenca, vendar ne razume, kako se je to stopnjevalo do tako brutalnega pretepa. Policija, šola in center za socialno delo zaenkrat molčijo.