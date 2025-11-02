Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Brutalen primer medvrstniškega nasilja na Hrvaškem: dijak obležal v mlaki krvi

Zagreb, 02. 11. 2025 14.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
0

Hrvaško pretresa primer medvrstniškega nasilja. Pretresena mama opisuje, kako je njen srednješolski sin zaradi udarca njegovega sovrstnika padel v nezavest in obležal v mlaki krvi.

Zagrebško srednjo šolo pretresa brutalen primer medvrstniškega nasilja. Kot pripoveduje pretresena mama hrvaškega šolarja, se je nasilni incident zgodil 8. oktobra med odmorom. Eden od učencev je njenega sina pretepel v bližnjem parku in mu zlomil nos in čeljust, poroča Net.hr.

"Fant iz šole ga je udaril v glavo. Padel je na tla. Udaril ga je tako močno, da je izgubil štiri zobe in si zlomil nos in čeljust. Zadnja stvar, ki se je spominja, je močan udarec v trebuh, od katerega ima še danes modrico," je pretresena mati povedala za Jutarnji.

Hrvaška policija
Hrvaška policija FOTO: Shutterstock

Napadalec naj bi dekleta na hodniku zmerjal za 'ku***', na kar se je njen sin odzval tako, da ga je pozval, naj neha, in ga potisnil ob steno. Po pouku pa ga je učenec srečal blizu šolskih stopnic, poleg njega je bil starejši brat.

Skupaj sta mu zagrozila s pretepom in grožnji je kmalu sledila serija udarcev v parku pred drugimi učenci. Eden od učencev je pretepenemu fantu, ki je krvav obležal, pomagal iz parka in poklical njegovo mamo, ki se je skoraj zgrudila, ko ga je zagledala. 

Mati pravi, da je bil sinov obraz neprepoznaven. Glava ni nehala krvaveti, spomniti se ni mogel niti imen družinskih članov, pripoveduje. Sledil je šok, ko sta na urgenci srečala napadalca, ki si je med pretepanjem poškodoval nogo, kasneje pa sta od policije izvedela, da je napadalec prijavil njenega sina.

"Ko je šla k njemu in ga vprašala, zakaj je tako brutalno pretepel njenega sina, je odgovoril, da je to storil zato, da ne bi pretepli njega. In da ga kmalu čaka profesionalni pretep, zato je bil to zanj 'dober trening'," zgroženo pove mati in celoten incident označi za nočno moro.

Napadeni fant mora na operacijo in od napada ni obiskoval pouka. Šola je mami ponudila mediacijo, ki jo je zavrnila, saj da "so njenega otroka skoraj odnesli domov v krsti". Priznava, da so kamere pokazale, da je njen sin prvi porinil učenca, vendar ne razume, kako se je to stopnjevalo do tako brutalnega pretepa. Policija, šola in center za socialno delo zaenkrat molčijo.

nasilje hrvaška
Naslednji članek

Evropska unija zelo zaskrbljena zaradi nasilja v Tanzaniji

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330