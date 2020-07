Kot v času Miloševića, policija brutalno nad protestnike

Iz Beograda prihajajo pretresljivi prizori. Oblastem je uspelo ponoči razgnati množice protestnikov, ki zahtevajo Vučićev odstop. Demonstranti so policiste napadli z baklami in kamenjem, ti so odgovorili s solzivcem. Na družbenih omrežjih pa so zakrožili posnetki brutalnega policijskega ravnanja. Med enim od spopadov med protestniki in policijskim kordonom so pripadniki tega na tla podrli protestnika, potem pa ga je s policijsko gumijevko udarilo, tudi pohodilo, več kot deset policistov.

Med protesti v Beogradu in drugod po Srbiji je bilo več deset ljudi ranjenih. V srbski prestolnici so protesti zaradi napovedi ponovne uvedbe policijske ure prvič izbruhnili v torek, že dan po tem so sledili novi.

Protestniki zahtevajo razpustitev kriznega štaba in odstop predsednika Aleksandra Vučića ter notranjega ministra skupaj z direktorjem policije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ki je na novinarski konferenci odgovornost za nemire pripisal desničarskim in profašističnim silam ter tajnim službam tujih držav, je tudi nakazal, da si bo verjetno premislil glede uvedbe policijske ure. Posnetki brutalnega nasilja Včerajšnji prizori z beograjskih ulic in iz več srbskih mest so tako na trenutke spominjali na vojno stanje. Posnetek iz soseske Terazije prikazuje, kako je policijski kordon krenil v enega od številnih spopadov s protestniki, medtem pa na tla zrušil protestnika. Moškega so najprej z gumijevko pretepli in ga zbrcali trije policisti, potem pa so ga z gumijevko pretepali še drugi policisti.

Nemočnega protestnika je udarjalo in brcalo več kot deset policistov. Moški je tako nemočen obležal na ulici, policisti s službenimi vozili pa niso mogli nadaljevati poti, zato so trije izstopili iz avtomobila in protestnika premestili na pločnik, kjer so ga pustili ležati ranjenega na tleh. N1 poroča tudi o nenavadnem incidentu, ko je eden od taksistov poskušal nadaljevati vožnjo kar med kordonom policistov. Kot poročajo, voznik ni želel ustaviti, z vozilom je zato 'potiskal' policiste, ki so se posledično ulegli na njegov avtomobil. Voznika jim je uspelo ustaviti in mu odvzeti prostost. Srbe so razjezili že posnetki policijskega nasilja prvi dan protestov v torek. Policisti so proti protestnikom uporabili solzivec in pretepali tudi tiste, ki na protestih niso sodelovali. V Beogradu pa so v sredo solzivec proti policistom uporabili tudi protestniki. Ti so policiste obmetavali z vsem, kar jim je prišlo pod roke. Podpredsednica srbske vlade Zorana Mihajlović pa je obsodila nasilje protestnikov, ki so si po njenem mnenju vzeli za cilj policijo, državne ustanove, medije ter voditelje strank, ki so sodelovale na nedavnih volitvah. "Napadi na policijo in pretepi po beograjskih ulicah, napadi huliganov na RTV Vojvodine, razbijanje mestne hiše in uradov Srbske napredne stranke v Novem Sadu in razbita glava voditelja Gibanja svobodnih državljanov Sergeja Trifunovića so nasilje, ki je nedopustno," je dejala.

Protestniki nad policiste z baklami in kamenjem

Po poročanju srbskih medijev se je tako včeraj pred narodno skupščino zbralo več tisoč Beograjčanov. Razmere so se kmalu poslabšale, saj so se nekateri posamezniki začeli približevati skupščini in proti zgradbi metati petarde in kamne. Policija je na to odgovorila z uporabo solzivca in se začela zbirati na stopnicah skupščine, kamor je priletela tudi bakla.

V Novem Sadu so nekateri posamezniki zgradbo RTV napadli s kamni in petardami, proti narodni skupščini v prestolnici pa je poletelo več bakel. Srbski notranji minister je obsodil nasilje in napade na policiste.