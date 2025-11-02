Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Bučen aplavz za mamo, ki je začela gladovno stavko: 'Srbija me je izdala'

Novi Sad, 02. 11. 2025 15.09 | Posodobljeno pred 17 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
8

"Mama proti mašineriji." S tem sporočilom na majici se je ob tragični obletnici smrti njenega sina, ki je umrl pod nadstreškom železniške postaje, v Novem Sadu pojavila mama Dijana Hrka. Množici je povedala, da je zaradi neodzivnosti države in ker tudi leto dni po smrti 16 oseb ni odgovarjal še nihče, začela z gladovno stavko. "Država me je izdala. Zdaj pravijo, da sem morilka, teroristka," je dejala ter k gladovni stavki pozvala tudi druge starše. Med zbranimi je s tem požela 20-minutni aplavz.

"Moja gladovna stavka bo trajala, dokler vlada ne izpolni treh pogojev," je v soboto na spominskem shodu pred krajem smrti njenega sina Stefana dejala Dijana Hrka. Zahteva, da oblasti zaslišijo in pridržijo vse osumljene ter da se sojenje zoper njih le prične. "Vendar zahtevam, da sodijo vsem, ki so bili vpleteni, ne le tistim 13, ki so jih imenovali," je dejala.

Obtožnice so bile vložene proti nekdanjima ministroma za gradbeništvo Goranu Vesiću in Tomislavu Momiroviću ter nekdanji direktorici infrastrukture srbskih železnic Jeleni Tanasković.

Ob tem je od države zahtevala tudi izpustitev vseh nezakonito pridržanih študentov ter oprostitev vsakršne krivde. "In tretjič, zahtevam, da predsednik razpiše volitve," je še dejala pred zbrano množico. Prepričana je namreč, da režim prikriva resnico o smrti njenega sina in ostalih žrtev.

"Že več dni mi grozijo, pa nihče ne ukrepa. V tej državi ne tožilstvo ne policija ne delata tega, kar bi morala. Čeprav jih plačujemo mi," je poudarila Hrkova, ki je bila na dan tragičnega obeležja oblečena v belo majico z napisom: "Mama proti mašineriji". 

Preberi še Vučić (še) ne bo imel miru: protestniki napovedali vrnitev

K gladovni stavki je ob tem povabila tudi vse druge starše, ki so umrli "v nepojasnjenih smrtih". "Pozivam jih, da se mi pridružijo in se skupaj borimo za pravico," je dejala po poročanju Nove.rs.

Množica ji je namenila 20-minutni aplavz in podporo. Pridružil se ji je tudi inženir Zoran Đajić, ki je pričal o obnovi železniške postaje v Novem Sadu.

Dijana Hrka novi sad srbija gladovna stavka
Naslednji članek

Streljanje na Kreti: eno osebo pridržali, drugo aretirali

Naslednji članek

Brutalen primer medvrstniškega nasilja na Hrvaškem: dijak obležal v mlaki krvi

SORODNI ČLANKI

Ob 11.52 utihnila tudi Ljubljana: 'Zaveš se, da bi to lahko bil ti'

Vučić (še) ne bo imel miru: protestniki napovedali vrnitev

Je v zrušenje nadstreška v Novem Sadu vpleten tudi Aleksandar Vučić?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arguss
02. 11. 2025 15.51
Če pride Rus bo čistka .Srečno EU zahodna prodana globalnim satanistom.Vzhodna je drugo....
ODGOVORI
0 0
2mt8
02. 11. 2025 15.53
A pod Rusijo in Kitajsko bi bil po tvojem svet svoboden? Indija koromandija?
ODGOVORI
0 0
Acotova božičnica
02. 11. 2025 15.49
Sam bi rad pohvalil našo vlado pa je vse zaklenjeno.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
02. 11. 2025 15.49
+1
Pri nas bo šla gladovno stavkat Musakarjeva ... in to v sam Žabjak .. !!!
ODGOVORI
1 0
galeon
02. 11. 2025 15.48
+1
Bolnica. Škoda, da ne ve, da nobenga ne briga če štrajka.
ODGOVORI
1 0
Arguss
02. 11. 2025 15.48
Hrvati jih bodo tudi vn pelali proračunske oligarhe Črna Gora,Slovenija ,Srbija,Hrvaška ....Očitno je čas za resnico delovnih poštenih ljudi.
ODGOVORI
0 0
ssecnik
02. 11. 2025 15.44
Fajn družbo ma na prvi fotki.
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
02. 11. 2025 15.52
hmm .. kaj so to Ćetniki-za dom spremni ..???
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330