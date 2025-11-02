Bučen aplavz za mamo, ki je začela gladovno stavko: 'Srbija me je izdala'

"Moja gladovna stavka bo trajala, dokler vlada ne izpolni treh pogojev," je v soboto na spominskem shodu pred krajem smrti njenega sina Stefana dejala Dijana Hrka . Zahteva, da oblasti zaslišijo in pridržijo vse osumljene ter da se sojenje zoper njih le prične. "Vendar zahtevam, da sodijo vsem, ki so bili vpleteni, ne le tistim 13, ki so jih imenovali," je dejala.

Ob tem je od države zahtevala tudi izpustitev vseh nezakonito pridržanih študentov ter oprostitev vsakršne krivde. "In tretjič, zahtevam, da predsednik razpiše volitve," je še dejala pred zbrano množico. Prepričana je namreč, da režim prikriva resnico o smrti njenega sina in ostalih žrtev.

"Že več dni mi grozijo, pa nihče ne ukrepa. V tej državi ne tožilstvo ne policija ne delata tega, kar bi morala. Čeprav jih plačujemo mi," je poudarila Hrkova, ki je bila na dan tragičnega obeležja oblečena v belo majico z napisom: "Mama proti mašineriji".