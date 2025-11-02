Bučen aplavz za mamo, ki je začela gladovno stavko: 'Srbija me je izdala'

"Moja gladovna stavka bo trajala, dokler vlada ne izpolni treh pogojev," je v soboto na spominskem shodu pred krajem smrti njenega sina Stefana dejala Dijana Hrka. Zahteva, da oblasti zaslišijo in pridržijo vse osumljene ter da se sojenje zoper njih le prične. "Vendar zahtevam, da sodijo vsem, ki so bili vpleteni, ne le tistim 13, ki so jih imenovali," je dejala.
Obtožnice so bile vložene proti nekdanjima ministroma za gradbeništvo Goranu Vesiću in Tomislavu Momiroviću ter nekdanji direktorici infrastrukture srbskih železnic Jeleni Tanasković.
Ob tem je od države zahtevala tudi izpustitev vseh nezakonito pridržanih študentov ter oprostitev vsakršne krivde. "In tretjič, zahtevam, da predsednik razpiše volitve," je še dejala pred zbrano množico. Prepričana je namreč, da režim prikriva resnico o smrti njenega sina in ostalih žrtev.
"Že več dni mi grozijo, pa nihče ne ukrepa. V tej državi ne tožilstvo ne policija ne delata tega, kar bi morala. Čeprav jih plačujemo mi," je poudarila Hrkova, ki je bila na dan tragičnega obeležja oblečena v belo majico z napisom: "Mama proti mašineriji".
K gladovni stavki je ob tem povabila tudi vse druge starše, ki so umrli "v nepojasnjenih smrtih". "Pozivam jih, da se mi pridružijo in se skupaj borimo za pravico," je dejala po poročanju Nove.rs.
Množica ji je namenila 20-minutni aplavz in podporo. Pridružil se ji je tudi inženir Zoran Đajić, ki je pričal o obnovi železniške postaje v Novem Sadu.
