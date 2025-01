Bučni aplavzi, obložene mize in ognjemet: študenti sprejeti kot narodni heroji

Po 12 urah hoje in 40 prehojenih kilometrih so beograjski študenti sinoči prispeli v Inđijo in tam prenočili, zjutraj pa pot nadaljevali proti Novemu Sadu, kamor naj bi prispeli v večernih urah. Kamorkoli pridejo, so sprejeti kot narodni heroji – domačini jih pričakajo s transparenti, glasnimi vzkliki in bučnim aplavzom, bogato obloženimi mizami in celo z ognjemetom. Namesto na toplem v dvorani pa so noč preživeli na nogometnem igrišču pod milim nebom. Zakaj?

Beograjski študenti, ki so se včeraj podali na dvodnevni pohod, so prespali v Inđiji in danes nadaljujejo pot proti železniški postaji v Novem Sadu, kamor naj bi po predvidevanjih prispeli nocoj okoli 19. ure. Vračajo se na mesto, kjer se je vse začelo – v soboto bo namreč minilo tri mesece od tragedije, v kateri je umrlo 15 ljudi. Obletnico bodo obeležili z blokado treh mostov v Novem Sadu. Študenti so tako včeraj iz Beograda krenili proti Batajnici mimo Nove in Stare Pazove, po 40 prehojenih kilometrih pa so noč preživeli v Inđiji.

Na poti so z zastavami v rokah in prepevanjem pesmi deležni velike podpore. Takole je bilo v Stari Pazovi:

In v Inđiji:

Ves čas se jim tudi pridružujejo nove skupine, tudi podporniki s traktorji.

Kamorkoli pridejo, so sprejeti kot narodni heroji – domačini jih pričakajo s transparenti, glasnimi vzkliki in bučnim aplavzom, mizami hrane in okrepčil, celo z ognjemetom.

V Inđiji so si z dolge mize, bogato obložene s hrano, študenti postregli z večerjo. Čakali so jih kotli pasulja, pečena odojek in jagenjček, gibanice, pite, kiflji, kruh in solate, čokolade in slani prigrizki, voda, sokovi, energijske pijače ...

Domačini so jim priskrbeli tudi premična stranišča, večje šotore z grelniki, tri agregate za polnjenje telefonov in razsvetljavo, če bi ta ugasnila, spalne šotore in stiropor za podlago, na kateri so si lahko odpočili, ter celo servis koles, če bi ga kdo potreboval.

"Nocoj je Inđija srce Srbije!" so fotografije in posnetke množice pospremili uporabniki na družbenih omrežjih.

Prenočili so na mrazu A namesto, da bi v Inđiji prenočili na toplem v športni dvorani, so študenti noč preživeli pod milim nebom na hladnem nogometnem igrišču. Ob tem se je plaz kritik vsul na predsednika občinske uprave Inđija Marka Gašića, češ da jim ni dovolil vstopa v športno dvorano. Ta je informacijo na svojem profilu na Instagramu demantiral s pojasnilom, da so bili termini dvorane zasedeni, a da je občinska uprava takoj po prejetem telefonskem klicu prestavila vse načrtovane aktivnosti ter študente pozvala, naj vložijo pisno zahtevo, a tega niso storili. Zato so ostali pred zaprtimi vrati.

Vlada: Uresničujemo njihove zahteve Srbska vlada je sicer včeraj ob stopnjevanju protestov zagotovila sredstva za 20-odstotno povečanje proračuna za visoko šolstvo, s čimer je po besedah ministra za finance Siniše Malija izpolnila še zadnjo zahtevo študentov. Ob tem je Mali spomnil še na ostale tri zahteve študentov in dejal, da so izpolnjene. Študenti zahtevajo objavo vse dokumentacije v zvezi z obnovitvenimi deli na železniški postaji v Novem Sadu, po katerih se je 1. novembra lani zrušil nadstrešek in ubil 15 ljudi. Mali je dejal, da so v zadnjih dveh dneh v zvezi s tem na spletni strani vlade objavili še 263 dokumentov, skupno že 16.307. Na spletni strani Infrastrukture železnice Srbije je objavljenih dodatnih 377 dokumentov, državno tožilstvo v Novem Sadu pa je objavilo vse svoje dokumente, je dejal. Glede zahteve po ugotovitvi kazenske odgovornosti za nesrečo in pregon oseb, odgovornih za nasilje nad udeleženci protestov, je izpostavil, da je sprožen kazenski postopek proti 37 osebam, ki so jih identificirali študenti. Spomnil je še, da je srbski predsednik Aleksandar Vučić v sredo v skladu z zahtevo študentov pomilostil 13 študentov in profesorjev, ki so jih aretirali med množičnimi protesti po padcu nadstreška. Izrazil je še upanje v dialog s študenti.