Plačati bo moral kazen, ker je govoril rusko

"Vodja urada ukrajinskega predsednika, Kirilo Budanov, je v uradni vlogi govoril rusko, zaradi česar je moral plačati globo," je v soboto na Facebooku sporočila pooblaščenka za zaščito državnega jezika Olena Ivanovska.

Zapisala je, da je kršitelj priznal prekršek in da bo globo poravnal v predvidenem roku. Za prvi prekršek ukrajinski zakon o jeziku predvideva globo v višini od 3400 do 8500 griven (med 67 in 168 evrov).

V ponedeljek je več sto ljudi protestiralo pred improviziranim vojaškim zaporom v predmestju Kijeva. Trdili so, da pripadniki nacionalne garde grdo ravnajo z dezerterji, ki so bili tam pridržani.