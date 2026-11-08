Plačati bo moral kazen, ker je govoril rusko

"Vodja urada ukrajinskega predsednika, Kirilo Budanov, je v uradni vlogi govoril rusko, zaradi česar je moral plačati globo," je v soboto na Facebooku sporočila pooblaščenka za zaščito državnega jezika Olena Ivanovska.
Zapisala je, da je kršitelj priznal prekršek in da bo globo poravnal v predvidenem roku. Za prvi prekršek ukrajinski zakon o jeziku predvideva globo v višini od 3400 do 8500 griven (med 67 in 168 evrov).
V ponedeljek je več sto ljudi protestiralo pred improviziranim vojaškim zaporom v predmestju Kijeva. Trdili so, da pripadniki nacionalne garde grdo ravnajo z dezerterji, ki so bili tam pridržani.
Ukrajinsko pravosodje preiskuje, ali so pripadniki vojske prekoračili svoja pooblastila. Hkrati pa preverjajo tudi sume, da je bil nemir namerno sprožen. Pri tem so pridržali več oseb, tudi zdravnico, ki je na kraj, po svojih navedbah, prišla evakuirati težje poškodovane osebe.
Nekdanji general obveščevalne službe Budanov je poskušal umiriti razmere. Na videoposnetku je videti, kako govori s poškodovanim 14-letnim protestnikom – deloma v ukrajinščini, deloma v ruščini. Sestri poškodovanega fanta je po telefonu odgovoril v ruščini, v ruščini pa je podajal tudi navodila.
V Kijevu so pred invazijo prebivalci v vsakodnevnem življenju uporabljali tako ukrajinski kot ruski jezik. Takšna jezikovna praksa je bila za prestolnico značilna. Tudi v vojski je ukrajinščina jezik poveljevanja, vendar številni vojaki med seboj govorijo rusko.
Zaradi svojih drznih obveščevalnih operacij Budanov v Ukrajini uživa ugled junaka. Na družbenih omrežjih pa so mu sedaj očitali, da govori jezik sovražnika – ruščino. Zakon o jeziku javnim uslužbencem sicer ne prepoveduje uporabe ruščine v zasebnem življenju. Pri opravljanju uradnih dolžnosti pa morajo uporabljati državni jezik, ukrajinščino.
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