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Plačati bo moral kazen, ker je govoril rusko

Kijev, 08. 11. 2026 10.01 pred 1 uro 2 min branja 51

Avtor:
M.V.
Kiril Budanov

Kirilo Budanov, vodja urada ukrajinskega predsednika, bo moral zaradi govorjenja v ruščini na javnem mestu plačati globo, je sporočil varuh jezikovnih pravic. Budanov je namreč ob posredovanju med odkritjem domnevne mučilnice na obrobju Kijeva v pogovoru z ljudmi uporabljal ruski jezik. Odšteti bo moral med 67 in 168 evrov.

"Vodja urada ukrajinskega predsednika, Kirilo Budanov, je v uradni vlogi govoril rusko, zaradi česar je moral plačati globo," je v soboto na Facebooku sporočila pooblaščenka za zaščito državnega jezika Olena Ivanovska.

Zapisala je, da je kršitelj priznal prekršek in da bo globo poravnal v predvidenem roku. Za prvi prekršek ukrajinski zakon o jeziku predvideva globo v višini od 3400 do 8500 griven (med 67 in 168 evrov).

V ponedeljek je več sto ljudi protestiralo pred improviziranim vojaškim zaporom v predmestju Kijeva. Trdili so, da pripadniki nacionalne garde grdo ravnajo z dezerterji, ki so bili tam pridržani.

Preberi še Odkritje domnevne mučilnice na obrobju Kijeva

Ukrajinsko pravosodje preiskuje, ali so pripadniki vojske prekoračili svoja pooblastila. Hkrati pa preverjajo tudi sume, da je bil nemir namerno sprožen. Pri tem so pridržali več oseb, tudi zdravnico, ki je na kraj, po svojih navedbah, prišla evakuirati težje poškodovane osebe.

Nekdanji general obveščevalne službe Budanov je poskušal umiriti razmere. Na videoposnetku je videti, kako govori s poškodovanim 14-letnim protestnikom – deloma v ukrajinščini, deloma v ruščini. Sestri poškodovanega fanta je po telefonu odgovoril v ruščini, v ruščini pa je podajal tudi navodila.

V Kijevu so pred invazijo prebivalci v vsakodnevnem življenju uporabljali tako ukrajinski kot ruski jezik. Takšna jezikovna praksa je bila za prestolnico značilna. Tudi v vojski je ukrajinščina jezik poveljevanja, vendar številni vojaki med seboj govorijo rusko.

Zaradi svojih drznih obveščevalnih operacij Budanov v Ukrajini uživa ugled junaka. Na družbenih omrežjih pa so mu sedaj očitali, da govori jezik sovražnika – ruščino. Zakon o jeziku javnim uslužbencem sicer ne prepoveduje uporabe ruščine v zasebnem življenju. Pri opravljanju uradnih dolžnosti pa morajo uporabljati državni jezik, ukrajinščino.

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kirilo budanov ruščina ukrajina

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KOMENTARJI51

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daedryk
08. 11. 2026 11.29
Ko sem bil kot otrok seznanjen s knjižno slovenščino, sem jo cenil in uporabljal v osnovni šoli. Sledilo je žaljivo posmehovanje s strani tovarišic učiteljic, ki so bile zato seznanjene s fenomenom letečih stolov. Na drugi šoli pa smo imeli pouk srbohrvaškega jezika, dobil sem oceno 4. Nasilje smo zapakirali v tečaj za karate, kjer članstvo sploh ni bilo pogoj za udeležbo. Imeli smo tudi obiskovalce z Japonske, ki so bili navdušeni nad mojo zavzetostjo za fuma-ryu slog, kar sicer nima konkretne zveze s karate treningom.
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0 0
Animal_Pump
08. 11. 2026 11.27
Tko bo naslednjih 300 let. Rusom v Ukrajini ne bo luštno...kot sem že rekel večkrat.
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+1
1 0
marre
08. 11. 2026 11.26
V 90 letih, tako po razpadu SZ je Rusko govorilo nekje 315 milijonov ljudi po svetu, danes je ta številka padla pod 200 milijonov, tistih k pa dnevno govorijo Rusko kot prvi jezik pa na 120 milijonov.. Tolk o tem kaj se bo govorilo v prihodnosti..
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-1
1 2
Bebo2
08. 11. 2026 11.23
pravilno!
Odgovori
-4
2 6
dobrabejba35
08. 11. 2026 11.22
Saj ni res, pa je
Odgovori
+3
3 0
Stauffenberg
08. 11. 2026 11.21
Tako se je začelo.
Odgovori
+6
7 1
ivan res grozni
08. 11. 2026 11.19
Pravljica za otroke. Ruski jezik je dovoljen, saj tretjina Ukrajincev ne zna svojega jezika. V Sovjetski zvezi je bil v Ukrajini namreč uradni jezik samo ruski. To je podobno kot da bi v Jugi bil v Sloveniji uradni jezik samo srbski.
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-4
3 7
zlevicosibrišem
08. 11. 2026 11.18
Pri nas boš kmalu dobil nagrado, če boš govoril v postopku slovensko.
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+1
3 2
Sirhakel77
08. 11. 2026 11.18
Ukrajince delno celo razumem, ker po letih vojne so odnosi z Rusi na najnižji možni točki. Bolj je pa to vprašanje pomembno naprimer za našo komisarko Kosovo. Nedavno je povedala, da je Ukrajina resna kandidatka za vstop v EU, kjer je ena izmed temeljnih vrednot spoštovanje in varstvo manjšin ter kulturnih in jezikovnih raznolikosti.. A to potem za ene velja za druge pa ne ?
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+2
5 3
IskraLJ
08. 11. 2026 11.15
Še malo pa bodo vsi govorili rusko. Zeleni je tako hotel in to bo dobil.
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+5
7 2
marre
08. 11. 2026 11.21
To hoče Putler ja in njegovi boti po zahodu. In nič od tega se ne bo zgodilo..
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-3
3 6
marre
08. 11. 2026 11.14
Kot uradna oseba pelješ postopek v tujem jeziku, dobiš kazen.. Ne vem kaj bi tle blo sporno. Isto bi mogl pr nas uvest..
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+0
3 3
Aven
08. 11. 2026 11.08
Leta 1924 so imeli Ukrajinci sestanek, na katerem so predstavili plan kako bodo postavili narod in njegov jezik. Ker pa niso znali ukrajinsko so sestanek vodili v ruščini. 100 let - zablojeni do amena.
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+4
7 3
ivan res grozni
08. 11. 2026 11.21
V Sovjetski zvezi je bil v Ukrajini uradni jezik samo ruski! Posledica; tretjina Ukrajincev ne zna svojega jezika.
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+0
1 1
Sortegilio
08. 11. 2026 11.06
V Sloveniji lahko govoris katerikoli jezik, recimo albanski itd kakor zelis. Brez kazni.
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+13
13 0
Pamir
08. 11. 2026 11.14
V Ameriki, Rusiji...tudi.
Odgovori
+3
3 0
čebelinko
08. 11. 2026 11.17
Res je, še predvolilno kampanjo imaš lahko v tujem jeziku. Mi bomo sami sebe pokopali, ker vse dovolimo.
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+5
5 0
enajstdvanajst1
08. 11. 2026 11.06
glede mucilnic pa kako je narod naiven.. vojna je!!! kaj mislite kdo zeli iti prostovoljno umret na bojišče??!!! Ne v rusiji ne v ukrajini nihce noče umreti in lahko ga prisiliš edino s strahom med 10 mučiš enega na smrt pa jih bo ostalih 9 šlo.. če ga pa ne mučiš pa ne bo šel noben
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+0
4 4
enajstdvanajst1
08. 11. 2026 11.04
tudi pri nas bi morali prepovedati srbscino hrvaščino saj tam naš jezik tudi ne govorijo
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+0
5 5
Sventevith
08. 11. 2026 11.01
Ko novica o uporabi "napačnega" jezika zasenči tisto o mučilnici.
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+11
12 1
anatomija
08. 11. 2026 11.00
2. novembra 1708 so moskovske čete zavzele in uničile severno ukrajinsko mesto Baturin, prestolnico hetmana Ivana Mazepe. Pobiti so bili vsi prebivalci mesta, ne glede na starost in spol. Umrlo je 15.000 prebivalcev Baturina. Mesto je bilo izropano, tudi pravoslavne cerkve, nato pa po ukazu Menšikova požgano, cerkve pa uničene.Takratni evropski časopisi so dogodke v Baturinu opisovali z naslovi: »Grozljiv pokol«, »Vsa Ukrajina v krvi«, »Ženske in otroci na konicah sablj«. S takšnimi naslovi so izhajali tudi vodilni francoski časopisi: Gazette de France, Paris Gazette, Lettres Historiques, Mercure historique in Clef du Cabinet.Pisali so: »Strašni car je v Ukrajini žejen krvi … Vsi prebivalci Baturina, ne glede na starost in spol, so bili pobiti, kakor narekujejo nečloveški običaji Moskovčanov.« In tudi: »Vsa Ukrajina se kopa v krvi. Menšikov razkazuje grozote moskovskega barbarstva.«
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-9
1 10
Pamir
08. 11. 2026 11.21
Bolj težko da so to pisali ker je bilo to ozemlje Rusije dokler se komunisti leta 1920 niso spomnili da bi na ruskem ozemlju naredili Ukrajino.
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+4
4 0
Arlo
08. 11. 2026 10.59
Ruski je jezik tam prepovedan???
Odgovori
+4
4 0
ivan res grozni
08. 11. 2026 11.24
Ni bil nikoli. Na narodnostno mešanih področjih je uradni jezik tudi ruski.
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0 0
biggie33
08. 11. 2026 10.57
Denacifikacija je eden izmed dveh glavnih ciljev ruske vojaške operacije v Ukrajini..
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+8
8 0
ivan res grozni
08. 11. 2026 11.28
V Ukrajini je samo za uporabo nacističnih znakov zagrožena zaporna kazen pet let, v Kremlju so neonacisti častni gostje. . Preberite si članek časnika DELO, objavljenega na spletu pod naslovom "V denacifikacijo Ukrajine tudi ruski neonacisti.
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-1
0 1
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