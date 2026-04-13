Tujina

Budimpešta postala središče zabave: 'Končno je konec!'

Budimpešta, 13. 04. 2026 08.17 pred 1 uro 3 min branja 39

Avtor:
U.Z.
Slavje na ulicah Budimpešte

Potem ko je madžarski opozicijski vodja Péter Magyar s stranko Tisza razglasil zmago na volitvah, je ulice Budimpešte preplavilo na desettisoče ljudi, ki so slavili konec 16-letne vladavine Viktorja Orbána. Prebivalci, med njimi ogromno mladih, so navdušeno vzklikali in skakali od veselja, v zraku so plapolale zastave, množice na bregovih Donave so plesale, avtomobili trobili, promet je obstal.

  Nepopisno slavje v Budimpešti
    Nepopisno slavje v Budimpešti
  Množice pozdravljajo Magyarja
    Množice pozdravljajo Magyarja

Péter Magyar, novoizvoljeni madžarski premier, je takoj po zmagi pred sedežem stranke Tisza v središču madžarske prestolnice pozdravil na tisoče svojih podpornikov. Mahal je z madžarsko zastavo, v ozadju pa se je predvajala pesem Franka Sinatre "My Way".

V svojem govoru je med drugim dejal, da želi biti Madžarska znova evropska država, ob tem pa je množica začela vzklikati "Rusi, pojdite domov!" poroča BBC. Orban je namreč veljal za zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina, svojo kampanjo pred volitvami pa je v veliki meri utemeljil na nasprotovanju pomoči Ukrajini. 

Magyar je govoril in množica je norela. Šampanjec je tekel v potokih, nebo nad Budimpešto so razsvetlili ognjemeti. Prebivalci, med njimi ogromno mladih, so navdušeno vzklikali in skakali od veselja, mahali z zastavami in ustavljali avtomobile. Budimpešta je postala središče zabave.

Promet na nekaterih glavnih trgih se je zaradi množice ustavil, na bregovih Donave je plesalo na tisoče podpornikov Tisze. Prepevali so pesem skupine Queen "We Are the Champions". Drugi so plesali na rave zabavi pred ikonično stavbo parlamenta.

O tem, kako velika množica ljudi se je zbrala v mestu ob Donavi, zgovorno pričajo posnetki z dronom.

Presenetljivo je videti toliko ljudi, predvsem mladih, ki praznujejo na ulicah in postajah podzemne železnice, so poročali novinarji in dopisniki tujih televizij. "Med ljudmi je zavladala neka mešanica nejevere in nepopisnega veselja," je dejala CNN-ova Melissa Bell.

Gre za prelomen generacijski trenutek, ki ga mnogi neposredno primerjajo s tem, kar je leto 1989 pomenilo za njihove starše. Takrat je namreč padel komunistični režim, država pa je prešla v večstrankarsko demokracijo.

Na postajah mestne podzemne železnice se je razlegalo skandiranje in petje, ljudje so vzklikali "Konec je, konec je!"

"To je najboljša noč našega življenja," je po poročanju CNN-a dejal Gabor, 31-letni razvijalec programske opreme. "Ne morem verjeti, da je resnično – ampak je! Péter Magyar nam je pravkar povedal, da smo zmagali. In zmagali smo!"

Opozicijska stranka Tisza Petra Magyara si je zagotovila dvotretjinsko večino v parlamentu. Po 16 letih se tako z oblasti poslavlja Viktor Orban.

Njegov prijatelj, 29-letni Arnold, je dejal, da so mu predvolilne ankete ves čas dajale občutek, da bo Tisza zmagala, vendar si je po 16 letih vlade Fidesza težko predstavljal alternativo. Zdaj bo, še pravi, z veseljem zaprl vrata za "groznim" obdobjem.

"Počutim se neverjetno! Res neverjetno! Nikoli si nisem mislila, da se bo to dejansko zgodilo. Za to molim že 16 let, zato sem izjemno srečna," je dejala Szilvia.

"Zelo sem vesel. Na to čakam že kar nekaj časa in upam, da bo novo vodstvo, novi premier, res premier za vse Madžare, kot je dejal," je dejal Sandor.

Nekateri so trgali plakate Orbánove stranke proti Ukrajini, ki so nalepljeni po vsem mestu – in bili zaradi volilne kampanje tudi že precej načeti.

"Neverjetno! Ne morem opisati! Tako smo veseli, da Orbána končno ni več. Nismo verjeli, da se bo to spremenilo," je povedala skupina mladih, ki so se objemali in skakali ter vzklikali od veselja. "Končno je konec! Po 16 letih čutimo, da obstaja upanje. Upanje, da bo Madžarska začela hoditi v pravo smer," je dejal eden od njih.

Stranko Fidesz, ki je bila prvotno ustanovljena kot opozicijsko mladinsko gibanje konec osemdesetih let, glede na anketo agencije Median podpira le 8 odstotkov volivcev, starih med 18 in 29 let, oziroma 22 odstotkov v širši starostni skupini 18–39 let, glede na Zavecz Research.

"Nisem še povsem doumel. Ampak sem res vesel in upam, da se naše življenje zdaj vrne v normalo," je povedal še en podpornik Magyarja.

Po mostovih čez reko Donavo se je še dolgo v noč sprehajalo ogromno ljudi, zabava pa je trajala do zgodnjih jutranjih ur.

slavje madžarska budimpešta veselje praznovanje peter magyar zmaga

KOMENTARJI39

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jurist
13. 04. 2026 09.34
zanimivo je to, da levica na madžarskem nima šans za uspeh. najprej neka skrajno desna stranka, potem orban in še tisza. se vidi, da madžari ne prenesejo komunizma in za to jim čestitam.
lilihip
13. 04. 2026 09.34
torej budimpešta ne bo več prijetna in predvesem VARNA saj se bo njen izgled kaj kmalu spremenil v Barcelono, Paris, Lonodon in bil poln čokoladnih in zavitih ljudu...lep propad evrope nas čaka, žal mi je generacije za nami, 'svobodo' bodo drago plačali
Yon Dan
13. 04. 2026 09.33
Streznitev bo huda. Kmalu pridejo migranti in vse slabo z njimi, LGBT, visoke cene energentov, padec standarda in varnosti... Kdo normalen, z vsaj malo pameti, to podpira?
Rafael Kramar
13. 04. 2026 09.33
Isto, kot pri nas. Delomrzna rulja bi udobno živela brez dela in, ker ne gre, zato krivi in menja politike vseh vrst v upanju, da jim bo naslednji navojlen omogočil večje plače za krajši delovnik...
JackRussell
13. 04. 2026 09.32
Demokracija le lepa stvar, vendar ni za vsakega in če jo je preveč je slabše kot diktatura. Več kot imaš denarja, več imaš pravic. Tisti ki dela za minimalca tudi v demokraciji nima pravic. Pravica do govora le tistim z dobrimi odvetniki ali imajo denar da si ga privoščijo, kdor nima denarja mora paziti kaj reče da mu še tisto malo ne vzamejo. In če je to demokracija, gremo raje nazaj v socializem kjer niso politiki žalili vseh po vrsti in na sodišču ni bilo zaostankov in za nekoga obsoditi ni bilo potrebo 100 prič. Marsikdo ki jih danes ovce dvigujejo v nebesa bi pred 1991 sedeli.
Vakalunga
13. 04. 2026 09.32
Mi smo tudi počistili KRIMINALCE..
PARTIZAN PEPE
13. 04. 2026 09.32
Tale smrkec je isti kot zelenski....
Posteni
13. 04. 2026 09.31
Nasi vrli podporniki viktorja pravijo da nam bo se zal.. ej.. brihte.. to so ble njihove volitve ne nase.. drugo paa.. kako kaj z njihovimi financnimi katalniki pod orbanom ?? 🐑🐑🐑
Sl0venc
13. 04. 2026 09.31
Konec dobrega. Madžari bodo nayebali, ker bo nova vlada ubogala Trumpa. Konec bo tam z rusko nafto in plinom. 90% ljudi je naivnih.
brusilec
13. 04. 2026 09.33
ti nimaš nobenenih dejstev, zgubljen v dezinformacijah? Trump je bil z Orbanom dober prijatelj in sta bila skupaj proti EU.. Trumplnovi so celo na velikohodili v Budimpesto in ga hvalili.. tisi res zgubljen... nova vlada bo za EU, ne za ZDA..
MarkoJur
13. 04. 2026 09.31
''svoboda'' je ZELO draga, tudi Madžari bodo to spoznali, vendar bo potem prepozno...
jurist
13. 04. 2026 09.30
mislim, to izpade tako kot da 16 let niso imeli izbire... imeli so jo, ampak je bil fidesz pač očitno bolj po volji ljudi. Sedaj pa ne več. Gotovo se je kdo počutil slabo pod prejšnjo vlado in kdo se bo pod bodočo.
jank
13. 04. 2026 09.30
Tako kot njihovim bratom orbanistom se bo zgodilo janšistom na na naslednjih volitvah, ki bodo predčasne.
tech
13. 04. 2026 09.29
Mater so eni naivni.
LevoDesniPles
13. 04. 2026 09.29
no končno bodo lahko mađari dobili nogometno ekipo zimbabviskih mađarov ki se bo lahko kosala z francosko ani nemško ekipo XD
LevoDesniPles
13. 04. 2026 09.31
še mađarska zastava bo postala mavrićna XD
zajfa
13. 04. 2026 09.28
Zdaj bo šlo vse samo navzgor ... :)))
blackwizard
13. 04. 2026 09.28
Nevem zakaj toliko veselja levičarjev, če je pa ta magyar desen
enapi
13. 04. 2026 09.31
Je razlika med desno in skrajno radikalno desno.
veneti
13. 04. 2026 09.27
pošljimo jim 100.000 migrantov sedaj ko so levaki
Castrum
13. 04. 2026 09.29
Kakšni levaki? Ni niti enega levičarja v Madđarskem parlamentu. Sami desničarji!
GAYPROPAGANDA
13. 04. 2026 09.27
Končno! Desni populizem je pripeljal Madžarsko med najbolj revne države EU.
lilihip
13. 04. 2026 09.35
vsaj polni migrantov niso
Wolfman
13. 04. 2026 09.26
Orban je velik zmagovalec. Dobil je vse, kae si je zamislil in tudi postal miljarder.
jank
13. 04. 2026 09.31
To je žalostna resnica.
Gašper15
13. 04. 2026 09.26
Evropa bo sedaj narekovala tempo boste videli cene in vse ostalo. Prehitro se veselite.
