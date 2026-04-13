Budimpešta postala središče zabave: 'Končno je konec!'

Péter Magyar, novoizvoljeni madžarski premier, je takoj po zmagi pred sedežem stranke Tisza v središču madžarske prestolnice pozdravil na tisoče svojih podpornikov. Mahal je z madžarsko zastavo, v ozadju pa se je predvajala pesem Franka Sinatre "My Way". V svojem govoru je med drugim dejal, da želi biti Madžarska znova evropska država, ob tem pa je množica začela vzklikati "Rusi, pojdite domov!" poroča BBC. Orban je namreč veljal za zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina, svojo kampanjo pred volitvami pa je v veliki meri utemeljil na nasprotovanju pomoči Ukrajini.

Magyar je govoril in množica je norela. Šampanjec je tekel v potokih, nebo nad Budimpešto so razsvetlili ognjemeti. Prebivalci, med njimi ogromno mladih, so navdušeno vzklikali in skakali od veselja, mahali z zastavami in ustavljali avtomobile. Budimpešta je postala središče zabave. Promet na nekaterih glavnih trgih se je zaradi množice ustavil, na bregovih Donave je plesalo na tisoče podpornikov Tisze. Prepevali so pesem skupine Queen "We Are the Champions". Drugi so plesali na rave zabavi pred ikonično stavbo parlamenta.

icon-chevron-right 1 15 icon-chevron-right Slavje na ulicah Budimpešte Profimedia

O tem, kako velika množica ljudi se je zbrala v mestu ob Donavi, zgovorno pričajo posnetki z dronom.

Presenetljivo je videti toliko ljudi, predvsem mladih, ki praznujejo na ulicah in postajah podzemne železnice, so poročali novinarji in dopisniki tujih televizij. "Med ljudmi je zavladala neka mešanica nejevere in nepopisnega veselja," je dejala CNN-ova Melissa Bell. Gre za prelomen generacijski trenutek, ki ga mnogi neposredno primerjajo s tem, kar je leto 1989 pomenilo za njihove starše. Takrat je namreč padel komunistični režim, država pa je prešla v večstrankarsko demokracijo. Na postajah mestne podzemne železnice se je razlegalo skandiranje in petje, ljudje so vzklikali "Konec je, konec je!" "To je najboljša noč našega življenja," je po poročanju CNN-a dejal Gabor, 31-letni razvijalec programske opreme. "Ne morem verjeti, da je resnično – ampak je! Péter Magyar nam je pravkar povedal, da smo zmagali. In zmagali smo!"

Opozicijska stranka Tisza Petra Magyara si je zagotovila dvotretjinsko večino v parlamentu. Po 16 letih se tako z oblasti poslavlja Viktor Orban.

Njegov prijatelj, 29-letni Arnold, je dejal, da so mu predvolilne ankete ves čas dajale občutek, da bo Tisza zmagala, vendar si je po 16 letih vlade Fidesza težko predstavljal alternativo. Zdaj bo, še pravi, z veseljem zaprl vrata za "groznim" obdobjem. "Počutim se neverjetno! Res neverjetno! Nikoli si nisem mislila, da se bo to dejansko zgodilo. Za to molim že 16 let, zato sem izjemno srečna," je dejala Szilvia. "Zelo sem vesel. Na to čakam že kar nekaj časa in upam, da bo novo vodstvo, novi premier, res premier za vse Madžare, kot je dejal," je dejal Sandor. Nekateri so trgali plakate Orbánove stranke proti Ukrajini, ki so nalepljeni po vsem mestu – in bili zaradi volilne kampanje tudi že precej načeti.