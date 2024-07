Budimpešta: Pri določanju prioritet EU je treba upoštevati izide volitev

Kot je v četrtkovem pogovoru s skupino bruseljskih dopisnikov v Budimpešti povedal tiskovni predstavnik madžarske vlade Zoltan Kovacs, je sporočilo volivcev, da "obstoječa koalicija Evropske ljudske stranke, socialistov, liberalcev in Zelenih ne sme več voditi EU".

Neformalno koalicijo, za nadaljevanje katere si prizadeva tudi kandidatka za predsednico prihodnje Evropske komisije Ursula von der Leyen, sicer trenutno poleg njene Evropske ljudske stranke sestavljajo zgolj socialisti in liberalci.

Da so državljani EU na junijskih volitvah podprli spremembe, je v četrtek v Budimpešti dejal tudi madžarski minister za zadeve EU Janos Boka.

"Politične sile, ki so se v kampanji zavzemale za spremembe, so odrezale bolje in so okrepile svoj položaj v primerjavi s tistimi, ki so se zavzemale za kontinuiteto," je poudaril.

Državljani so tako po njegovem mnenju podprli spremembe na področjih miru in varnosti v Evropi, gospodarske konkurenčnosti EU in migracij.

Zagotovil je, da bodo kot prvo predsedstvo Sveta EU po volitvah to upoštevali tudi pri oblikovanju prednostnih nalog unije v prihodnjem petletnem zakonodajnem obdobju. Omenjena področja so sicer tudi med ključnimi prioritetami polletnega predsedovanja Svetu, ki ga je Madžarska v ponedeljek prevzela od Belgije.

Kovacs in Boka sta v pogovoru z bruseljskimi dopisniki, ki jih v četrtek in danes v Budimpešti gosti madžarsko predsedstvo, spregovorila tudi o nastajanju nove skrajno desne politične skupine v Evropskem parlamentu, za vzpostavitev katere si prizadeva madžarski premier Viktor Obran. Podlaga zanjo je v nedeljo sklenjeni dogovor med Orbanovo stranko Fidesz, avstrijsko svobodnjaško stranko (FPÖ) in populistično stranko ANO nekdanjega češkega premierja Andreja Babiša. Za oblikovanje skupine potrebujejo najmanj 23 evropskih poslancev iz najmanj sedmih članic.

Tiskovni predstavnik madžarske vlade je zatrdil, da bo Orbanu uspelo oblikovati novo skupino. "Bodite pozorni v prihodnjih dneh," je dejal.