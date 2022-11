Budistični menihi so morali zapustiti tempelj, ker so bili pozitivni na metamfetamin

Okrožni uradnik Boonlert Thintapthai, je sporočil, da so menihi bili odstranjeni iz templja, potem ko je policija opravila teste urina, ki so na njihovo žalost pokazali pozitivno stanje. Uradniki sicer niso navedeli, kaj točno je napeljalo policijo, da so se odločili za preiskavo. Incident se je sice pripetil v nezgodnem času, saj v državi poteka nacionalna kampanja za boj proti trgovini z drogami.

"Tempelj je zdaj prazen, vaščani se bojijo, da ne bodo mogli izvajat svojih ritualov, in pridobivati zasluge." je dejal Thintapthai. Pridobivanje zaslug je izjemno pomembna budistična praksa, kjer verniki pridobijo zaščitno moč z dobrimi deli. V tem primeru so dajali hrano menihom.