Tujina

Smrt 19-letnice med parasailingom: posnetek razkriva vrsto malomarnosti

Budva, 14. 09. 2025 14.23 | Posodobljeno pred eno minuto

Konec maja letos so se brezskrbne počitnice v Budvi spremenile v tragedijo za 19-letno vplivnico iz Novega Sada, ki je med parasailingom padla v morje. Zdaj so na dan prišli rezultati obdukcije, ki so pokazali vzrok smrti, posnetek, pritrjen na padalo, pa po besedah odvetnika razkriva vrsto nepravilnosti. Med drugim, da skiperja na čolnu sploh nista komunicirala z njo in nekaj minut nista niti opazila, da je padla v morje. Po nesreči pa naj bi se celo dogovarjala, kako družini pokojne prikriti resnico.

19-letnica iz Novega Sada je 28. maja letos umrla zaradi hudih poškodb prsnega koša, potem ko je med parasailingom v Budvi padla v morje. Obdukcija je pokazala, da je bil neposredni vzrok smrti utopitev in zadušitev, skupaj s "travmo pljuč in notranjo krvavitvijo", poročajo črnogorski mediji.

V poročilu nujne medicinske pomoči iz Budve je navedeno, da je njihova ekipa na kraj dogodka prispela okoli 11. ure in našla truplo brez znakov življenja. Zdravniki so lahko le potrdili smrt. Priče so povedale, da je dekle padlo v vodo z višine 50 metrov, nato pa ni več kazalo znakov življenja.

Po nesreči so truplo prepeljali v Center za sodno medicino v Podgorici, kjer so opravili obdukcijo in sestavili uradni mrliški list.

(slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Vrsta nepravilnosti in kršitev protokolov

Njena družina zdaj prek odvetnika opozarja, da bi se tragediji lahko izognili, če bi bili upoštevani osnovni varnostni protokoli, poroča portal Pobjeda.me.

"Tijani nihče ni pokazal, kako uporabljati opremo, niti osnovnih signalov, ki bi jih lahko dala iz zraka, če bi se slabo počutila. Gliser z njo ni imel nobene komunikacije. Kamera, ki je snemala let, sploh ni bila uporabljena za spremljanje njenega stanja, ampak le v promocijske namene," je naštel odvetnik Mirko Bogićević.

Po njegovih besedah podjetje, ki je nudilo storitve parasailinga, ni imelo ustrezno usposobljenega osebja, niti zdravnika ali osebe za prvo pomoč, kar je zakonska zahteva za takšne dejavnosti.

Poleg tega naj bi bilo s posnetka razvidno, da sta skiperja na čolnu sprva poskušala prikriti, kako resne so posledice nesreče.

Kaj se je zgodilo?

Tijana je bila tistega usodnega dne na plaži Mogren s teto in njenim dojenčkom, ko so k njim pristopili mladeniči in ji ponudili promocijski polet s parasailingom, ki bi ga uporabili kot oglas za njihovo podjetje. Tijana se je strinjala z letenjem, vendar ni dala soglasja za uporabo posnetkov v oglaševalske namene, je poudaril odvetnik.

Po njegovih besedah je iz videoposnetka, pritrjenega na padalo, razvidno, da je prvih sedem ali osem minut vse potekalo gladko. Tijana je mahala teti in se smejala. Nato pa se je padalo nenadoma začelo spuščati, kar je verjetno razumela kot zaključek. A namesto, da bi jo spustila, sta skiperja stopila na plin, padalo pa se je dvignilo visoko nad morje. Takrat naj bi Tijana začela kazati strah in opozarjati, da se želi spustiti. Kmalu so se njene besede sprevrgle v kričanje, njeno vedenje pa je postalo panično.

A nihče na gliserju spodaj tega ni opazil, nihče ni reagiral. Njeni klici na pomoč naj bi trajali več minut, nato pa je v paniki začela odpenjati varnostni pas in naposled padla v morje.

Kamera je posnela tudi vznemirjenje ljudi na obali in natakarje bara na plaži, ki so stekli proti vodi, da bi ji pomagali. Družina je izvedela tudi, da so jo ljudje, ki so jo potegnili iz morja, poskušali oživljati, a bilo je prepozno.

"Poskušali so jo oživljati in ji dati umetno dihanje, a kot so povedali, ji je iz ust začela teči kri. Mislim tudi, da je reševalno vozilo zamudilo. Ta agonija je trajala dolgo. Na vseh straneh so bile napake," je bil v izpovedi za Pobjedo.me jasen odvetnik.

In kar je najhuje – skiperja – srbski in turški državljan – naj bi šele po treh ali štirih minutah opazila, da dekleta ni več. Po besedah odvetnika naj bi se na posnetku slišalo tudi, kako se dogovarjata, da se bosta družini pokojne zlagala o incidentu.

"Kaj naj rečeva njeni mami? – Povedala ji bova, da je živa, a hudo poškodovana."

Družina pokojnega dekleta je sicer od pristojnih večkrat zahtevala pospešitev postopka in ugotovitev odgovornosti, vendar oblasti že mesece niso sprejele nobenih konkretnih ukrepov.

Po besedah odvetnika Bogićevića je podjetje nemoteno delovalo še vse poletje, v Bečićih pa se je zgodil celo nov incident med parasailingom, ko se je pretrgal kabel in se je padalo odlepilo. K sreči je bil na njem ruski turist – nekdanji vojak, ki se ukvarja s padalstvom – ki je uspešno pristal.

