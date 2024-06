Buenos Aires v plamenih: 'Branili bomo državo'

Sveženj reform, ki ga je predlagal desničarski predsednik Javier Milei , da bi oživil šibko gospodarstvo države, vključuje razglasitev izrednih gospodarskih razmer, znižanje pokojnin in omejevanje delavskih pravic. Poleg tega predsedniku podeljuje široka pooblastila na področju energetike, pokojnin, varnosti in drugih področij ter vključuje več ukrepov, ki veljajo za sporne, vključno z velikodušnim sistemom spodbud za tuje vlagatelje, davčno amnestijo za osebe z neprijavljenim premoženjem in načrti za privatizacijo nekaterih argentinskih podjetij v državi.

Predlog zakona, ki sicer obsega 328 členov, bo zdaj pregledan po posameznih točkah, preden bo predvidoma danes v celoti potrjen. Nato se bo še enkrat vrnil v spodnji dom parlamenta, kjer ga bodo še dokončno potrdili.

A državljanom in državljankam ukrep ni najbolj všeč. Pred sprejetjem zakona se je razjarjena množica zbrala pred senatom in ostro protestirala proti zakonu. "Država ni naprodaj, država se brani", "Kako lahko voditelj države sovraži državo" in podobne slogane je bilo videti na transparentih. Med policijo in protestniki je prišlo tudi do spopadov, pri čemer so se protestniki skušali prebiti do kongresa in metali kamenje v policiste, v zameno za to, pa so jih policisti poškropili s poprovim sprejem.

Priče, med katerimi so tudi opozicijski poslanci so poudarili, da je več deset protestnikov in nekaj poslancev prejelo zdravniško pomoč, najmanj pet opozicijskih poslancev pa je bilo tudi hospitaliziranih, piše BBC. Ranjenih je bilo vsaj 20 policistov, so sporočili urandiki, aretiranih pa naj bi bilo 15 ljudi. Policiji je preostale protestnike uspelo pregnati, a še prej so zažgali dve vozili, med njimi tudi vozilo ene od novinarskih organizacij.

"Ne morem verjeti, da v Argentini razpravljamo o zakonu, ki nas bo vrnil 100 let nazaj," je dejal eden od protestnikov, sicer odvetnik po izobrazbi.