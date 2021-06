Bumble svoje 'izgorelo' osebje za teden dni poslal na dopust

V času pandemije in popolnega zaprtja je ljudem postalo dolgčas, iskanje "matchov" na aplikacijah za zmenke pa vse bolj priljubljeno. Število plačljivih uporabnikov v družbah Bumble in Badoo, ki je v lasti Bumbla, se je v prvih treh mesecih letošnjega leta povečalo za 30 odstotkov, kažejo podatki iz enakega obdobja lansko leto.

Wolfe Herdova se je februarja odločila, da bo s podjetjem debitirala na borzi, s tem pa je, pri svojih 31. letih postala najmlajša ženska z javnim podjetjem na borzi v ZDA. Na zvonec Nasdaq je pozvonila s svojim 18-mesečnim sinčkom v rokah, v svojem govoru pa je dejala, da želi internet narediti "prijaznejši in bolj odgovoren prostor".

Zaposlenim omogočajo tudi manikiro in urejanje frizur

Njena prizadevanja, da bi internet postal ljudem bolj prijazen prostor, se odražajo tudi na samem sedežu podjetja. Leta 2017 je podjetje sedež preselilo v Teksas, prostori pa so popisani s pozitivnimi mislimi. Vsakič, ko se zaposleni pogledajo v ogledalo, jih napis spomni, da so "prečudoviti".

Celo stikala za luči so polepljena s pozitivnimi afirmacijami, kot so: "zasveti kot diamant". Imajo celo tako imenovan "mommy bar" (bar za mame), ki ga ustanoviteljica opisuje kot "zasebni prostor za laktacijo". Zaposlenim hvaležnost izkazujejo tudi z občasnimi manikirami in urejanjem frizur.

Kako pa je z delovnim časom? Zaposleni si lahko dejansko sami izberejo, kdaj bi radi delali, nadrejenim je za urnik vseeno, vse dokler je delo na koncu dneva opravljeno.

Kako pa je v drugih podjetjih?

Kot piše BBC, so se delavci v številnih drugih panogah med pandemijo začeli pritoževati, saj so zaradi dela od doma pogosto delali veliko več, kot bi sicer. Prekomerno delo pa je seveda začelo vplivati tudi na njihovo počutje.

V začetku letošnjega leta je skupina bankirjev pri podjetju Goldman Sachs opozorila, da bodo, če se razmere ne bodo izboljšale, dali odpoved. Dejali so, da v povprečju delajo kar 95 ur na teden in da spijo po le pet ur na noč. Tiskovna predstavnica investicijske banke je takrat dejala, da so po letu dni pandemije "ljudje razumljivo bolj napeti, da bodo prisluhnili njihovim pritožbam in poskusili ustrezno urgirati".

V Sloveniji so odločitve glede dela od doma prav tako odvisna od posameznega podjetja. Nekateri delo od doma dejansko ustreza bolj kot delo v pisarni, spet drugim se zdi, da se, če delajo od doma, težko odklopijo od službenih obveznosti.