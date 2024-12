Bundestag bo glasoval o zaupnici kanclerju Scholzu

Olaf Scholz je predlog za glasovanje o zaupnici vložil sredi prejšnjega tedna, potem ko je v začetku novembra razpadla vladna koalicija socialdemokratov (SPD), Zelenih in liberalcev (FDP), kar je privedlo do politične krize v državi.

Scholz bo danes najprej nagovoril poslance, čemur bo sledila parlamentarna razprava, nato pa bodo poslanci glasovali o zaupnici, ki je socialdemokrat najverjetneje ne bo prestal, ocenjujejo nemški mediji.

Če Scholz ne bo dobil potrebne večinske podpore 733 poslancev, bo predsedniku države Frank-Walterju Steinmeierju predlagal razpustitev bundestaga. Steinmeier ima za to 21 dni časa, volitve pa morajo biti izvedene v 60 dneh po razpustitvi parlamenta ter bi v skladu z dogovorom med SPD in opozicijskimi krščanskimi demokrati (CDU) lahko potekale 23. februarja.

Do oblikovanja novega bundestaga bo ostala na oblasti manjšinska rdeče-zelena vlada, ki so jo medtem zapustili liberalci. Ti so se za odhod iz koalicije odločili po tistem, ko je Scholz po obdobju razhajanj, predvsem glede proračuna in financ, v začetku novembra razrešil finančnega ministra in vodjo FDP Christiana Lindnerja.

Glede na zadnje ankete so krščanski demokrati skupaj s sestrsko bavarsko stranko CSU v vodstvu z 31 odstotki, medtem ko se Scholzeva SPD s 17 odstotki podpore uvršča za skrajno desno Alternativo za Nemčijo (AfD) na tretje mesto.