Bundestag potrdil napotitev nemških vojakov v BiH

Nemški parlament je potrdil ponovno napotitev vojakov bundeswehra v BiH v okviru varnostne misije EU Althea. V skladu s predlogom vlade bo Nemčija v BiH napotila do 50 svojih vojakov. Poslanci so obenem sprejeli resolucijo, v kateri se zavzemajo za okrepljeno podporo BiH in obsojajo nacionalistične težnje nekaterih politikov.

icon-expand Nemški vojak FOTO: AP

Nemčija je po desetletju premora nedavno naznanila, da bo v okviru varnostne misije EU Althea v Bosno in Hercegovino ponovno napotila svoje vojake. Odločitev o tem je danes potrdil tudi nemški parlament. Za vladni predlog je glasovalo 516 poslancev, proti jih je bilo 98, trije so se glasovanja vzdržali, so zapisali na spletni strani bundestaga. Predlog so podprli poslanci vladajoče koalicije kot opozicijskih konservativcev. V okviru misije bo napotenih do 50 vojakov, za zdaj pa bo omejena na leto dni.

Vlada je odločitev o ponovni napotitvi vojakov v BiH utemeljila z aktualnimi političnimi razmerami v državi, ki so skrb vzbujajoče, so še navedli. Pri tem je omenila etnične delitve, ki preprečujejo izvedbo reform, kot tudi nacionalistično in hujskaško retoriko. Poslanci so obenem sprejeli resolucijo o podpori BiH, ki so jo predložili vladajoči socialdemokrati, Zeleni in liberalci. V njej spričo naraščanja napetosti in separatističnih teženj v državi zvezno vlado pozivajo k okrepljeni podpori BiH.

icon-expand Vojak in bosanska zastava FOTO: Profimedia

V resoluciji so bili tudi kritični do političnega delovanja nacionalističnih politikov, pri čemer se omenja srbskega člana predsedstva BiH Milorada Dodika in predsednika stranke HDZ BiH Dragana Čovića. Zavzemajo se tudi za sankcije proti osebam, ustanovam in podjetjem, ki načrtno spodkopavajo suverenost in ozemeljsko celovitost BiH. Dodik je na srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Sankt Peterburgu sredi junija dejal, da Republika srbska ne podpira širitve mandata misije Althea. Izrekel se je tudi proti napotitvi nemških vojakov v BiH.