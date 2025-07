Bunkerji so postali hoteli in vinske kleti, zdaj jih spet želijo za obrambo

Švica je kljub politiki nevtralnosti v preteklosti zgradila obsežno mrežo vojaških bunkerjev. Posamezni tovrstni objekti, v državi jih je več tisoč, so bili zgrajeni že leta 1886, mnogi pa niso v rabi že najmanj 30 let, poroča Euronews. Po koncu hladne vojne in nižanju vojaških proračunov so številne bunkerje prodali zasebnikom, ki so tam med drugim postavljali galerije, vinske kleti ali turistične nastanitve.

Frank in Patrik Riklin FOTO: AP icon-expand

Tiskovna agencija Associated Press se je denimo že leta 2008 podala v švicarsko podzemlje, kjer sta ji brata Frank in Patrik Riklin predstavila njun hotel Zero Star (Nič zvezdic) v mestu Sevelen, v katerega sta preobrazila enega izmed omenjenih vojaških bunkerjev.

