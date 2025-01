Burja izolirala otoke, zaradi orkanskega vetra znova zaprt del hrvaške avtoceste

Zaradi orkanskega vetra so na Hrvaškem tudi danes za ves promet zaprli del avtoceste iz notranjosti proti Dalmaciji in del jadranske magistrale. Osebna vozila iz notranjosti proti Dalmaciji in obratno lahko vozijo po avtocesti le do izvoza Sveti Rok, nato pa po državnih cestah, je sporočil hrvaški avtoklub Hak. Za tovornjake s priklopniki in vlačilce s polpriklopniki so ceste v tem delu zaprte.

Samo za osebna vozila je odprt tudi del avtocest od Zagreba proti Reki. Ostale skupine vozil lahko vozijo po avtocesti do izvoza za Delnice, nato pa po stari cesti skozi Gorski kotar.

Ceste na Hrvaškem so ponekod mokre in spolzke, možna je tudi poledica. V Liki in delu zadrske županije je zaradi zimskih razmer prepovedana vožnja brez predpisane zimske opreme.