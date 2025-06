Burja dva mladoletnika odnesla proti sredini Velebitskega kanala

V torek popoldne so hrvaške reševalne službe dobile nujen poziv. Burja je dva mladoletnika na jadralni deski nosila od plaže na rtu Kozjača pri vasici Šibuljina proti sredini Velebitskega kanala.

Takoj so sprožili iskalno akcijo, izpluli so pripadniki luške kapitanije Starigrad - Paklenica. Na srečo so dvojico kmalu opazili, ju vkrcali na reševalni čoln in odpeljali v Seline, kjer so ju prevzeli starši, so sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo.

Oba mladoletnika, sicer češka državljana, sta jo odnesla brez poškodb. Reševalna akcija je trajala 65 minut.

"Znova moramo opozoriti, da se je treba zavedati nevarnosti v morju, še posebej, ko gre za neizkušene rekreativce. Pred odhodom na morje je treba preveriti vremenske razmere," so sporočilo o dogodku zaključili na ministrstvu za morje.