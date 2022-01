Burja prevrnila vlačilec, voznik umrl

Močan veter je na Hrvaškem v ponedeljek začel povzročati številne težave, ki se po podatkih hrvaškega hidrometeorološkega zavoda (DHMZ) v prihodnjih dneh ne bo umiril. Veter številne težave povzroča predvsem v prometu. Za vsa vozila so tako zaprte avtocesta A1 med priključkoma Sveti Rok in Posedarje, Jadranska magistrala med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno, državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački in Paški most. Na Krškem mostu je promet prepovedan za I. in II. skupino vozil v obe smeri zaradi močnega vetra – poroča Hrvaški avtoklub (HAK). Sunki vetra na Krškem mostu so v zgodnjih jutranjih urah dosegli blizu 180 kilometrov na uro.

Smrtna nesreča

Včeraj zvečer se je na odseku hrvaške državne ceste št. 8, pri odcepu za Prizno, ko je zaradi orkanskega vetra veljala popolna prepoved vožnje za tovornjake, zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Kot so sporočili s PU Ličko-senjske, je neznan moški vozil tovorno vozilo s polpriklopnikom bosanskih registrskih tablic. Pristal je v breznu in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Vlačilec naj bi prevrnil orkanski veter.