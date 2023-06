V noči s petka na soboto je na Pagu plovilo zaradi močne burje udarjalo ob skale, ob tem pa se je razbilo in prevrnilo, poroča Hrvaška gorska reševalna služba (HGSS). V teku je iskalna akcija za tremi potniki, ki so bili na njem, poroča Index.hr. Več informacij še ni znanih, na terenu je šest pripadnikov HGSS, so še sporočili.