Burja 'razmetala' Split, v Senju zabeležili udare vetra do 135 km/h

Kot poročajo hrvaški mediji, je neurje včeraj povzročalo številne težave tudi na Hrvaškem. 'Hudo uro' so zabeležili v Zagrebu, kjer je veter podiral drevesa in odkrival strehe.

Še posebej so posledice sinočnjega divjanja vremena vidne v Splitu. Kot piše Slobodna Dalmacija, je neurje tam povsem razmetalo Split, gasilci pa so zato imeli polne roke dela. Jutro je tako razkrilo prizore prevrnjenih smetnjakov po celem mestu, uničen inventar, podrta drevesa ...

V Senju pa so zabeležili udare burje do kar 153 km/h. Prekinjenih je nekaj cestnih povezav in tudi trajektne linije Prizna-Žigljen, Lopar-Valbiska, Sumartin-Makarska, Mali Lošinj- Unije- Susak in katamaranske linije Mali Lošinj - Cres- Rijeka in Novalja- Rab- Rijeka.

Hrvaški meteorologi napovedujejo, da se bo na Jadranu popoldne sicer že razvedrilo in da bo posijalo sonce. To bo razveselilo tudi redke turiste v Dalmaciji, ki jim svetujejo, da današnji obisk plaže prestavijo na popoldne.