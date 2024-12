Burja uničila eno največjih sončnih elektrarn na Hrvaškem

Interenergo je mednarodna energetska družba s sedežem v Ljubljani, ki se uvršča med največje energetske družbe v Sloveniji. Od leta 2009 so del avstrijske skupine Kelag.

Močni sunki vetra so raztresli na stotine sončnih kolektorjev in resno poškodovala infrastrukturo elektrarne. Velike ambicije vlagateljev, podprte s petimi milijoni evrov vredno slovensko-avstrijsko naložbo, so tako praktično izpuhtele.

Po grobi oceni je neurje uničilo skoraj polovico elektrarne, razmetalo plošče, popačilo konstrukcije, podrlo ograjo in prekinilo proizvodnjo električne energije. 30 kilogramov težke plošče so letele celo na državno cesto med Zatonom Obrovačkim in Maslenico, ki je bila v tistem trenutku na srečo zaprta za promet.

A burja po napovedih še ne bo pojenjala, zato so že začeli odstranjevati odtrgane sončne celice, ki še vedno predstavljajo nevarnost.

Prebivalci Velebita sicer nad uničujočimi posledicami burje niso presenečeni. Okoljevarstvenik Ivan Matić je namreč poudaril, da je to območje znano po močnih vetrovih, ki že stoletja uničujejo vse, kar se jim znajde na poti. "Skrbi me način uporabe tega prostora," je dejal in poudaril, da tovrstni dogodki predstavljajo resno nevarnost tudi za ljudi in premoženje.

Od sedmih hrvaških sončnih elektrarn se sicer dve nahajata na območju Jasenic, prostorski načrt za leto 2019 pa predvideva izgradnjo vsaj še dveh na isti lokaciji. Vendar pa prebivalci zaselka Mariči zdaj protestirajo in odločno zahtevajo, da se širitev sončne elektrarne v bližini njihovih domov preneha.