Burna noč na Paklenih otokih: nasedla jadrnica z 11 potniki in čoln z izgubljenimi sidri

V večernih urah 30. junija in v noči na 1. julij je bilo zaradi močnega neurja na območju pristojnosti Luške kapitanije Split izvedenih več usklajenih reševalnih akcij, so sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo.

Intervencijske ekipe so pri Paklenih otokih reševale motorni čoln pred nasedanjem zaradi okvare pogonskih motorjev in izgube dveh sider. Plovilo je na pomoč poklicalo okoli 23. ure. Na čolnu je bilo devet oseb, nihče izmed njih ni bil poškodovan. Ker je plovilo izgubilo dve sidri, en motor je odpovedal, drugi pa ni deloval pravilno, je obstajalo tveganje, da bi plovilo nasedlo.

Tamkajšnji center za obveščanje pa je okoli polnoči prejel prijavo očividca, ki je opazil izstreljeno rdečo signalno raketo in jadrnico, nasedlo na skalah na Paklenih otokih.

Kmalu po prijavi so vzpostavili komunikacijo s skiperjem nasedle jadrnice. Na krovu je bilo enajst oseb, med katerimi ni bilo mrtvih ali poškodovanih. Skiper je prejel navodila za ravnanje do prihoda reševalnega plovila.

Ponoči so z nasedle jadrnice evakuirali vseh enajst članov posadke in jih prepeljali v Hvar, kjer jim je bila zagotovljena začasna nastanitev.