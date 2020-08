Burno dogajanje v Minsku: policija nad protestnike z vodnimi topovi

Oblasti so sicer izdale opozorilo državljanom, naj ne sodelujejo na "ilegalnih demonstracijah". Obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da bo moralo zaščititi spomenike druge svetovne vojne, ki jih je označilo za "sveta mesta". Zaprte so tudi štiri postajališča podzemne železnice v središču Minska.

Solidarnostni shodi so danes potekali tudi v sosednji Litvi, kjer nameravajo protestniki skleniti človeško verigo od Vilne in vse do meje z Belorusijo. Minevajo namreč tri desetletja, odkar so se prestolnice baltskih držav s človeško verigo povezale v nasprotovanju ruskim oblastem.

Vse od predsedniških volitev 9. avgusta – na njih naj bi po uradnih izid prepričljivo zmagal Lukašenko, a opozicija to zavrača in terja ponovitev volitev – v Belorusiji potekajo protivladni protesti, ki jih spremljajo množične aretacije in brutalno nasilje varnostnih sil. 7000 protestnikov je bilo aretiranih, več jih je v nejasnih okoliščinah umrlo.