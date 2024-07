Burno na grških plažah: bes zaradi ležalnikov, nadzor plaž celo z droni

OGLAS

Grška plaža FOTO: Shutterstock icon-expand

Številne restavracije in ponudniki ležalnikov v Grčiji nimajo uradnega dovoljenja za postavitev miz in ležalnikov tako blizu morja. Po valu protestov domačinov proti barom in restavracijam, ki nezakonito prekrivajo plaže z ležalniki in mizami, se je grška vlada le odločila za ukrepanje, poroča AFP. Nad nepoštene turistične prakse bodo v boj odšli z droni, satelitskimi posnetki in posebno aplikacijo, na kateri se lahko ljudje pritožijo, če se bodo počutili ogoljufane.

Po novih pravilih, uvedenih marca, morajo biti senčniki in ležalniki od morja oddaljeni vsaj štiri metre. Najem pa ni več dovoljen na plažah, ki imajo manj kot štiri metre peska. Ležalniki in restavracije so namreč prevzeli cele plaže, opozarjajo tako domačini kot turisti.

