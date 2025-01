Burno zaslišanje Roberta Kennedyja, razpravo prekinili protestniki

Nečak nekdanjega predsednika ZDA Johna Kennedyja se po pričakovanju sooča z ostrimi vprašanji demokratov glede njegovih prejšnjih izjav proti cepljenju in raznih teorij zarot, obenem pa je deležen naklonjenosti republikancev ter aplavzov iz občinstva, potem ko so varnostniki v začetku zaslišanja iz dvorane odstranili glasne protestnike.

Nekdanji demokrat, ki je lani podprl Trumpovo kandidaturo v zameno za obljubo za ministrski položaj, je v uvodni izjavi zanikal svoje prejšnje in zagotovil, da ni proti cepljenju, saj so vsi njegovi otroci cepljeni, ampak zagovarja varnost. Dejal je, da ga je Trump zadolžil, naj naredi Ameriko spet zdravo, kar je sprožilo izraze navdušenja med republikanci in ogorčenja med demokrati, ob vprašanjih, kaj to sploh pomeni.

Še preden se je prvo zaslišanje v odboru za finance danes začelo, je njegova sestrična Caroline Kennedy senatorje pozvala, naj ga ne potrdijo, med drugim zato, ker preži na starše z bolnimi otroki.

Neodvisni senator iz Vermonta Bernie Sanders je iz Kennedyja iztisnil priznanje, da so podnebne spremembe resna grožnja človeštvu in ne prevara, kot to trdi Trump, vendar je Kennedy skozi zaslišanje zagotavljal, da bo uresničeval vse politike, ki jih bo določil Trump. Včasih je kot skoraj vsak demokrat podpiral pravico do splava, sedaj je na vprašanje o izdaji prepričanja v zameno za položaj odgovoril, da se strinja s Trumpom, naj o splavu odločajo zvezne države, in s tem, da je vsak splav tragedija.